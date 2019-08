Los 50 partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Entre lunes y viernes habrá mucho fútbol. Partidos del fútbol colombiano, de Copa Libertadores, de Copa Suramericana y del fútbol europeo adornarán una semana intensa que tendrá definición de varios de esos torneos.

Por esto, en FUTBOLRED seleccionamos los mejores encuentros para que usted los anote en su agenda y disfrute del buen fútbol que le ofrece esta semana.

Lunes 26 de agosto



1: 45 p.m.: Inter vs. Lecce (Liga de Italia)



2:00 p.m.: Tigres vs. Valledupar (Torneo de la B)



5:00 p.m.: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Liga de Argentina)



6:00 p.m.: Pereira vs. Bogotá (Torneo de la B)



7:10 p.m.: Huracán vs. Argentinos Jrs. (Liga de Argentina)



7:30 p.m.: Chicó vs. Cortuluá (Torneo de la B)



8:00 p.m.: Tolima vs. Jaguares (Liga de Colombia)

Martes 27 de agosto

1:45 p.m.: Bristol Rovers vs. Brighton (Copa de la Liga de Inglaterra)



1:45 p.m.: Newport vs. West Ham (Copa de la Liga de Inglaterra)



2:00 p.m.: Estrella Roja vs. Young Boys (Champions League)



2:00 p.m.: Krasnodar vs. Olympiakos (Champions League)



2:00 p.m.: Rosenborg vs. Dinamo Zagreb (Champions League)



3:00 p.m.: Llaneros vs. Leones (Torneo de la B)



7:30 p.m.: Quindío vs. Real San Andres (Torneo de la B)



7:30 p.m.: Palmeiras vs. Gremio (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: La Equidad vs. Atlético Mineiro (Copa Suramericana)

Miércoles 28 de agosto

12:00 p.m.: Lille vs. Saint Ettiene (Liga de Francia)



2:00 p.m.: Ajax vs. Apoel (Champions League)



2:00 p.m.: Brujas vs. LASK Linz (Champions League)



2:00 p.m.: Slavia Praga vs. Cluj (Champions League)



2:00 p.m.: Niza vs. Marsella (Liga de Francia)



5:15 p.m.: Boca Juniors vs. Liga de Quito (Copa Libertadores)



7:00 p.m.: León vs. Santos Laguna (Liga de México)



7:30 p.m.: Once Caldas vs. Medellín (Copa Colombia)



7:30 p.m.: Internacional vs. Flamengo (Copa Libertadores)



9:00 p.m.: Necaxa vs. Toluca (Liga de México)



9:06 p.m.: Tijuana vs. Cruz Azul (Liga de México)

Jueves 29 de agosto



12:00 p.m.: Apollon vs. PSV (Uefa Europa League)



12:15 p.m.: Spartak de Moscú vs. Sporting Braga (Uefa Europa League)



12:30 p.m. Hapoel Beer Sheva vs. Feyenoord (Uefa Europa League)



1:45 p.m.: Rangers vs. legia (Uefa Europa League)



1:45 p.m.: Wolverhampton vs. Torino (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Vitória Guimaraes vs. Steaua Bucarest (Uefa Europa League)



2:00 p.m.: Pasto vs. Pereira (Copa Colombia)



5:15 p.m.: Cerro Porteño vs. River Plate (Copa Libertadores)



6:00 p.m.: Nacional vs. Tolima (Copa Colombia)



7:00 p.m.: Puebla vs. Juarez (Liga de México)



7:30 p.m.: Fluminense vs. Corinthians (Copa Suramericana)



8:00 p.m.: Cali vs. Junior (Copa Colombia)



9:00 p.m.: Monterrey vs Pumas (Liga de México)

Viernes 30 de agosto

1:00 p.m.: Sevilla vs. Celta de Vigo (Liga de España)



1:30 p.m.: Mönchengladbach vs. Leipzig (Liga de Alemania)



1:45 p.m.: Metz vs. PSG (Liga de Francia)



1:45 p.m.: Bolonia vs. Spal (Liga de Italia)



3:00 p.m.: Athletic vs. Real Sociedad (Liga de España)



5:00 p.m.: Lanús vs. Central Córdoba (Liga de Argentina)



7:00 p.m.: Morelia vs. Veracruz (Liga de México)



7:10 p.m.: Defensa y Justicia vs Banfield (Liga de Argentina)



7:10 p.m.: Estudiantes vs. Vélez (Liga de Argentina)



9:00 p.m.: Atlas vs. América (Liga de México