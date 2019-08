Clásicos: partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana se vivirán muchos clásicos en el fútbol mundial y definiciones en la Liga femenina del balompié colombiano. El domingo serán los partidos más importantes, aunque viernes y sábado también habrá algunos juegos interesantes.

Viernes

3:00 p.m.: Athletic vs. Real Sociedad (Liga de España): el clásico del país vasco tendrá su primera edición en esta temporada.



8:00 p.m.: América vs. Nacional (Liga Femenina): el partido de definición en la Liga Femenina de Colombia por los cuartos de final se jugará en el Pascual Guerrero y con la ventaja para las escarlatas.

Sábado

1:45 p.m.: Juventus vs. Napoli (Serie A): la vecchia signora recibe al conjunto napolitano para el primer gran duelo en la Liga de Italia. Los dos son firmes candidatos al título y este enfrentamiento directo será la oportunidad para demostrar jerarquía en esta temporada.



6:30 p.m.: Philadelphia Union vs. Atlanta United (MLS): los dos clubes se pelean por el liderato de la conferencia oeste y están con 48 puntos.

Domingo



6:00 a.m.: Celtic vs. Rangers (Liga de Escocia): el clásico de Escocia se jugará en la cuarta fecha del campeonato con un Alfredo Morelos encendido.



10:30 a.m.: Arsenal vs. Tottenham (Premier): los dos clubes más importantes del norte de Londres jugarán un duelo histórico en el fútbol de Inglaterra en esta cuarta fecha.



11:00 a.m.: Lazio-Roma (Serie A): el clásico de la capital de Italia se jugará en apenas la segunda fecha de la Liga de Italia, pero se vaticina un partido con mucho fervor.

1:00 p.m.: Nacional vs. Peñarol (Liga de Uruguay): el clásico uruguayo, que siempre deja hechos extrafutbolísticos por la intensidad de las hinchadas, se volverá a vivir este fin de semana en el estadio Centenario.



2:00 p.m.: Flamengo vs. Palmeiras (Brasileirao): los dos importantes clubes de Brasil se enfrentan en un juego de dos históricos de ese país.



2:00 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios (Liga Femenina): el clásico del fútbol bogotano definira el equipo que clasifica a la semifinal del campeonato femenino.

3:00 p.m.: River Plate vs. Boca Juniors (Liga de Argentina): este será el reencuentro de estos dos equipos por un partido oficial luego de la final de la Copa Libertadores. El clásico argentino será el plazo fuerte de la Liga de ese país.



8:00 p.m. Nacional vs. Millonarios (Liga de Colombia): los dos equipos con más títulos de Liga en el fútbol colombiano se citan en el estadio Atanasio Girardot para una nueva edición de este importante juego.