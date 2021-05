Así sedujo PSG a Neymar para renovar: plata, paz, títulos y ¿Mbappé?

En Barcelona los medios siguen criticando a Neymar Jr por, aparentemente, usar al club de Messi para presionar beneficios adicionales en su renovación con PSG. Dicen que pidió volver y luego no volvió a dar la cara, hasta el pasado sábado, cuando anunció, con bombos y platillos, que se queda en parís hasta 2025.

Pero, ¿qué hay detrás, realmente, de ese vínculo nuevo? Como siempre dinero, mucho dinero. Pero no solo eso pues también está la opción cierta de coronarse en Europa y, por esa vía, llegar al anhelado Balón de Oro.



Los esfuerzos fueron de distinta índole. El más sencillo, a decir verdad, fue el dinero. Neymar Jr no estaba dispuesto a rebajar su salario de 30 millones de euros por temporada y el club tampoco quería eso, o que dejara de ser el mejor pagado de la plantilla. Por si fuera poco, le garantizaron una jugosa prima de renovación y todos los contratos de patrocinio con Qatar.



Así, el Emirato garantiza recursos suficientes para tenerlo feliz y, en las actuales condiciones del mercado, es el único que puede hacerlo en realidad. A todos los demás, incluyendo a FC Barcelona, les tocaba acudir al sentimiento para convencerlo de ganar menos, lo que, a sus 29 años, ya no tiene mucho efecto. De hecho, según UOL, el brasileño tiene una cláusula de renovación automática hasta 2026, tras lo cual, rondando los 34 años, volvería a Brasil a finalizar su carrera.



Salvado ese punto económico, lo segundo fue el proyecto deportivo: según el diario Sport, el 'sacrificio' de Neymar es seguir en la Liga 1 "que detesta" solo como camino hacia la Champions. Es verdad que en cuatro años fueron cuatro decepciones, peor nunca, como ahora, el PSG pareció tan firme candidato a levantar La Orejona. ¿Qué falta? Jugadores que la hayan levantado: Sergio Ramos sigue sin renovar en Real Madrid y el último Like a la renovación de Neymar desató muchos rumores; se habla de Mohamed Salah y el premio gordo, Lionel Messi.



Ya lo sugirió el propio Neymar al decir que esperaba que volvieran a jugar juntos, pero sin mencionar al FC Barcelona. ¿Será en PSG? El argentino sigue sin decir una palabra sobre su futuro pero podría salir libre al final de la temporada y eso es toda una tentación para un equipo millonario y sin prejuicios con el fair play financiero. El otro que estaría por ahí rondando, si es que Juventus no llega a Champions, sería un tal Cristiano Ronaldo...



No está de más decir que la renovación de Neymar es, para el presidente Nasser Al-Khelaïfi, un primer paso a la continuidad de Kylian Mbappé, el nuevo mejor amigo, el cómplice en la cancha, el que mejor interpreta al brasileño, pero quien todavía no anuncia nada sobre su futuro, con Real Madrid y media Premier League siguiendo sus pasos.



Finalmente, en PSG le garantizan a Neymar que no habrá más roces con sus compañeros, que lo asumen como el líder futbolístico del equipo, que no lo cuestionan -como hiciera Cavani en el pasado- y encima pasan felices en sus fiestas. Las renovaciones de Keylor Navas y Ángel Di Maria, dos de los más cercanos a la estrella, sería otro gesto, además de la capitanía de Marquinhos, su amigo personal y compañero en la selección pentacampeona.



Sumados todos esos detalles, ¿qué posibilidad había de no renovar hasta 2025 o 26 o 50? Ninguna. No se huye de donde se es feliz... Al menos no en el caso de Neymar.