¡Demasiados egos en un solo camerino! Figuras de PSG rechazan a Ramos

En Real Madrid siguen sin procesar la salida de Sergio Ramos y en PSG no acaban de convencerse de abrirle la puerta. ¡Lo que cuesta el éxito!

El español habría llegado a un acuerdo con el equipo francés, que al ver que quedó como agente libre no quiso dejar pasar la oportunidad y se apresuró a ofrecerle el contrato de dos años que pretendía y que el Madrid le negó. A falta del reconocimiento médico, está todo listo para que llegue con Wijnaldum (oficial), Achraf y Donnarumma, estos dos últimos a falta de los anuncios oficiales.



Pero según Le Parisien, esos rutilantes refuerzos no serían del todo bienvenidos en el vestuario del club parisino, donde a más de uno le parece que los fichajes del central y del portero son innecesarios.



Según el medio, se sienten tranquilos con Marquinhos y Kimpembe, pero ahora saben que alguno resultará damnificado con la llegada de Ramos, quien seguro no estará dispuesto a ver un solo minuto desde el banquillo.



Es un caso similar al de Donnarumma, pues venir de ser titular del AS Milan es una presión innecesaria sobre Keylor Navas, a quien le renovaron contrato por tres años recientemente y ahora le traen a uno de los porteros con más proyección en el mundo, una triste realidad que ya vivió el costarricense con Courtois en el Real Madrid. ¿Quién estará dispuesto a esperar su turno?



Eso por no mencionar la incomodidad que para muchos representa el hecho de que los nuevos lleguen con salarios altísimos, al nivel de Neymar o Mbappé, los mejor pagados de la plantilla, y muy por encima de los 'obreros' que garantizan el equilibrio. Esas realidades generarían molestias y un posible camerino roto inclusive antes de la llegada de los refuerzos.