Lionel Messi, emocionado por el Inter: ‘Es una oportunidad fantástica’

Leo Messi firmó este sábado su contrato con el Inter Miami y aseguró que su aterrizaje en la MLS y en el fútbol de Estados Unidos es "una oportunidad fantástica" para él. "Estoy muy emocionado de empezar este siguiente paso en mi carrera con el Inter Miami y en los Estados Unidos", dijo el astro argentino en un comunicado.



"Es una oportunidad fantástica y juntos continuaremos construyendo este bonito proyecto. La idea es trabajar juntos para conseguir los objetivos que nos marcamos y estoy muy ansioso por empezar a ayudar aquí, en mi nuevo hogar", añadió.

El genio argentino ocupará un puesto de 'jugador designado', una figura contractual que permite a los equipos de la MLS sortear los límites salariales de la liga para sus fichajes de relumbrón. El contrato de Messi terminará al final de la temporada 2025 de la MLS, es decir, tendrá una duración de dos cursos y medio teniendo en cuenta que ya se ha disputado la mitad de la campaña 2023.



EE.UU. acogerá en 2024 la Copa América, en 2025 el Mundial de Clubes y en 2026 el Mundial de selecciones junto a México y Canadá. Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami y el ejecutivo al frente del club en el día a día, dijo estar "honrado" de dar la bienvenida a Messi y a su familia "a su nueva casa".



"En 2018 hicimos la promesa de construir un club ambicioso que atraería a los jugadores de élite mundial. Un club que transformaría la visión global del fútbol en EE.UU. y que garantizaría que, ahí donde se hable de fútbol, el Inter Miami sea parte de la conversación. Mi sincero agradecimiento a nuestros fans, que nunca dejaron de creer. Juntos continuaremos convirtiendo sueños en realidad", afirmó.



Por su parte, David Beckham, otro de los propietarios del Inter Miami, recordó que siempre tuvo el sueño de traer a los mejores jugadores del mundo "a esta increíble ciudad".



"Jugadores que compartieran la ambición que yo tuve cuando me uní al LA Galaxy para ayudar que el fútbol de EE.UU. crezca y para construir un legado para la próxima generación de este deporte que amamos tanto. Hoy ese sueño se hizo realidad. No podría estar más orgulloso de que un jugador del calibre de Leo se una a nuestro club, pero también estoy encantado de dar la bienvenida a un buen amigo, a una increíble persona y a su hermosa familia", detalló.



También la MLS se mostró "encantada", en palabras de su comisionado Don Garber, con el aterrizaje de Messi. "Su decisión (de ir al Inter Miami y la MLS) es una prueba del impulso y la energía de nuestra liga y de nuestro deporte en Norteamérica", aseguró.



MESSI YA VISTE DE ROSA El anuncio oficial de la firma de Messi por el Inter Miami llegó minutos después de que este sábado compartiera sus primeras imágenes con la camiseta rosa y el 10 del equipo de Florida. "Sí, muchachos. Nos vemos en Miami", dijo Messi en un vídeo en Twitter.



El vídeo sirvió como confirmación oficial de que Messi jugará en la MLS y en el Inter Miami, aunque ya se conocía su fichaje desde comienzos de junio y la expectación en torno a su aterrizaje en EE.UU. no ha dejado de crecer y crecer en las últimas semanas. "El más grande de todos los tiempos está oficialmente aquí. Bienvenido a la MLS, Lionel Messi", escribió la liga en su cuenta oficial junto a una fotografía del genio argentino con la camiseta de su nuevo equipo y un balón en la mano. "Bienvenido 10", apuntó asimismo el Inter Miami.



Está previsto que Messi sea presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium a partir de las 20.00 horas locales. Se espera que en este evento también sea presentado el español Sergio Busquets, que fue compañero del astro argentino en el Barcelona.



Todo apunta a que el debut de Messi y Busquets con el Inter Miami será el 21 de julio en el partido del Inter Miami contra el Cruz Azul mexicano en la Leagues Cup.



El argentino Gerardo 'Tata' Martino, que ya entrenó a Messi en el Barcelona y en la selección albiceleste, dirigió el lunes su primera sesión como técnico del Inter Miami y este sábado se sentará por primera vez en el banquillo del equipo de Florida en su partido a domicilio frente al St. Louis City. El Inter Miami necesita de manera urgente todos los refuerzos que pueda conseguir para enderezar su temporada, ya que es colista del Este (18 puntos tras 21 partidos) y acumula diez partidos sin conocer la victoria (tres empates y siete derrotas).



EFE