Messi rompió el silencio y contó por qué se ausentó en gira por China

Lionel Messi se sigue preparando para el debut con Inter Miami en la MLS, pero el astro argentino ha sido foco de críticas por su ausencia en partidos de gira internacional, especialmente al no jugar en Hong Kong.

Luego de su ausencia en China, los hinchas de ese país que querían ver al vigente campeón del mundo con Argentina terminaron odiando al diez y dejaron ver su furia con arremeter violentamente con la publicidad donde aparecía el jugador del Inter Miami.



Su imagen no quedó muy bien ante ese país y luego de 15 días del juego de Inter Miami allí, Lionel Messi decidió romper su silencio y contar por qué se ausentó en esa gira internacional.



“He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong. Por eso decidí grabar este vídeo para dar la explicación de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas”, dijo inicialmente Messi.



Además, Messi explicó que su ausencia fue porque tuvo una molestia física en su aductor y eso le impidió jugar en ese partido.



“Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho, hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había. Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor”, mencionó Messi.



"TENÍA UNA INFLAMACIÓN EN EL ADUCTOR Y NO PODÍA PARTICIPAR", a dos semanas ya del amistoso, salió a la luz este video de Leo Messi explicando su ausencia en el partido vs. Hong Kong. pic.twitter.com/8TZKL8up4l — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2024



​Además, agregó que su relación con ese país es buena y no es nada personal no haber jugado ese día.



Por último, el astro destacó que su relación con el país chino es buena y muchas veces ha jugado allí, así que no fue nada personal el no haber disputado ningún minuto.



“De haber sido así, entonces tampoco hubiera viajado a Japón ni hubiera visitado tantas veces China. Desde que empecé mi carrera he tenido una gran relación con China, desde entrevistas, partidos y eventos, tanto con Barcelona como con la selección nacional”, finalizó Messi.



Por ahora, Lionel Messi se prepara para el debut con Inter Miami en la MLS y su primer partido será de local contra Real Salt Lake, el próximo miércoles 21 febrero.