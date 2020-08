¡A pagar por irresponsables! Un día duró el regreso del fútbol peruano

La Liga 1 del fútbol peruano quedó suspendida en forma indefinida después de los desórdenes protagonizados por hinchas de Universitario en el retorno del torneo, tras cinco meses de paralización por la pandemia del covid-19.



Universitario jugó este viernes el primer partido de la jornada 7 contra Cantolao, que terminó en un empate sin goles, pero el encuentro que debía celebrar la reanudación del campeonato acabó en forma estrepitosa.



Los hinchas del conjunto crema incumplieron con todas las normas de distanciamiento social y prevención del coronavirus al salir a las calles en grupos, portando banderolas y fuegos artificiales para recibir al equipo cuando llegaba al Estadio Nacional, donde se disputó el encuentro sin público.

¡INCREÍBLE! Un solo partido duró el regreso del fútbol en Perú: por culpa de la gente que NO cumplió con los protocolos de seguridad en las afueras del estadio, se da marcha atrás. Por ahora, no se completa la fecha. pic.twitter.com/TU4GuASZH2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2020

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo en Canal N que "el campeonato estará suspendido hasta que la Federación (Peruana de Fútbol) garantice que se llevará adelante cumpliendo los protocolos sanitarios. En tanto no suceda eso quedará suspendido en forma definitiva". Martos agregó que "si los hinchas no entienden que estamos en cuarentena y que se debe respetar, se deberá suspender el campeonato".



La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, conversará con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), anunció Martos, pues añadió que "este gobierno no permitirá que en esta época, en que aumentan los contagios, surgan este tipo de hechos". Mazzetti declaró, por su parte, que lo visto este viernes en Lima era "un crimen" y añadió que "tenemos que seguir vigilando porque si estas cosas continúan, entonces aquellos que tenemos la responsabilidad de la salud de todos tenemos que tomar medidas más drásticas y eso sería terriblemente penoso".



El número de contagios por el Covid-19 se elevó a 463.875 en Perú, con 20.649 fallecidos y 13.820 pacientes hospitalizados hasta hoy. Minutos antes, el IPD informó que suspendía el resto de la fecha 7, que debía disputarse durante el fin de semana, al no haberse cumplido con los protocolos de distanciamiento y uso de mascarilla, además de haber ocasionado situaciones de riesgo en salud y seguridad.



La entidad recordó que desde hace tres meses se venía trabajando con el ministerio de Salud para cumplir con los protocolos de bioseguridad. "Los incidentes producidos durante el día de hoy por supuestos hinchas del fútbol, nos obligan a reevaluar la implementación de las medidas de seguridad adoptadas para el reinicio del campeonato", puntualizó el IPD.



Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol lamentó la decisión de las autoridades de suspender la Liga 1 tras los desórdenes públicos que se generaron en las inmediaciones del Estadio Nacional. Rechazó las acciones que atentan contra las disposiciones de seguridad en el marco del estado de emergencia por la pandemia.



Asimismo, la Federación extendió un mensaje de aliento a todos los clubes de fútbol profesional e hizo un llamado a conservar la fe en que la Liga volverá "para darle a la población mensajes positivos". Igualmente, anunció medidas correctivas necesarias en materia de seguridad para evitar "nuevos perjuicios" al país.



