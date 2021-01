¿Messi en PSG? Pochettino, nuevo DT, no descarta un regalo de reyes

Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente como entrenador de PSG y antes que pudiera decir cualquier cosa, el tema obligado fue Lionel Messi.

Como si lo esperara, el argentino habló de su compatriota. "Entiendo bien lo que es el PSG, los jugadores que tiene, y la exigencia. ¿Messi por Reyes? Ya Papa Noel ha hecho un gran trabajo y me ha dado la posibildad de fichar por este gran club. Todos los rumores los vamos a dejar para más adelante para cuando estemos más asentados. Cualquier buen jugador será bienvenido, obviamente"



Exjugador del club y ahora de regreso, aunque con traductor para no caer en malas interpretaciones, el DT explicó: "Para mí esto es como un deja vu. Vuelvo a un club en el que estuve y tenemos gran responsabilidad. Me gusta la presión de ganar. Estoy relajado. Quiero trabajar duro y poner mis ideas al servicio del club. Afortunadamente, hay gente en mi equipo que es francófona y que nos ayudará a hacernos entender mejor".





🎙 Mauricio Pochettino : « Je sais ce que représente Paris. Le Père Noël a été généreux avec moi de me faire revenir ici. »https://t.co/Bq0nCYKBuq#PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2021

Sobre su plantilla, como no podía ser de otra manera, se deshizo en elogios: “Cuando Neymar comience con el grupo iremos encontrando la posición en la que pueda expresar su mejor versión. No nos gusta hablar de sistemas. El sistema es un punto de partida, es algo que no tiene vida. Hablamos de animaciones, de organizaciones y de cómo responder con y sin balón. Los líderes son líderes y tenemos un grupo de jugadores en los que todos expresan esa capacidad de liderar. Cuánto más líderes tengamos en el campo y en las estructuras, vamos a funcionar mucho mejor. En ese sentido no tengo ninguna duda de que tenemos un club, una fuerza y una energía enormes en las que vamos a pelear por grandes cosas y todos los objetivos que queramos”



Aunque se habla de Messi, de Ramos, de Eriksen y otros más, el nuevo DT se siente bien con lo que hay: "Mi primera impresión es que tenemos un espectacular equipo. Creo que podemos tener éxito de la mejor forma. Tenemos que acoplar a los jugadores a su mejor posición en cuanto a calidad. Neymar y Mbappé son dos grandes jugadores. Los dos son buenísimos y tenemos que hacer lo posible para adaptarlos a su mejor posición, como a otros grandes jugadores".



Pochettino tuvo una pausa larga saliendo de Tottenham y así la vivió: “No fue fácil para mí 13 meses sin entrenar. Sobre todo porque estamos viviendo una etapa en el mundo que para nadie es fácil. Para ninguna empresa está siendo fácil. Está claro que el mundo del fútbol, aunque haya una burbuja creada, está afectando al mundo del fútbol. Amamos este deporte y nos gusta estar envuelto en el día a día; compartiendo sueños, decepciones que nos provee el deporte. Sabemos que el deporte es importante para la gente y es de las pocas cosas que puede generar alegrías. Esa responsabilidad es mayor ahora”



Ahora se verá con Messi, no por una transferencia sino por la Champions League, en octavos de final, cuando se crucen FC Barcelona y PSG: “Me siento muy confiado. Tenemos un espectacular equipo. Tenemos que intentar ser competitivos y tener jugadores que compitan para tener buen rendimiento. Ahora tenemos que construir. Adaptarnos rápidos y centrarnos en el partido ante el Saint-Étienne mañana. La Champions es para el PSG y para muchos equipos, la competición más importante”, concluyó.