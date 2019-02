Sancionan a Leeds United por caso de espionaje de Marcelo Bielsa

La Liga de Fútbol Inglesa ha sancionado con 200.000 libras a Leeds United por el caso de espionaje del entrenador argentino Marcelo Bielsa. El técnico reconoció que mandó a un empleado a espiar el entrenamiento de su rival esa semana, el Derby County, el pasado mes de enero.

Además, Bielsa admitió que es una técnica que ha utilizado a lo largo de toda su carrera y que ha espiado al resto de equipo de la Championship (Segunda división inglesa).



La EFL encontró culpable al club y le acusó de actuar de mala forma en contra de la "buena fe" del resto de equipos. El organismo también va a desarrollar una nueva ley por la que los equipos no podrán ver los entrenamientos de su próximo rival 72 horas antes del partido, a no ser que estén invitados.



Bielsa convocó a la prensa el pasado mes de enero, tras el incidente, para aclarar la situación. En aquel encuentro, el argentino aseguró que no hizo nada "ilegal". El Leeds es, en estos momentos, tercero en la Championship, a dos puntos del líder, el Norwich City.