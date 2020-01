Conmoción en el mundo del fútbol: estrellas y clubes despiden a Kobe

El impactante accidente de este domingo dejó la muerte de Kobe Bryant, uno de los basquetbolistas icónicos de la NBA. El deportista de los Lakers falleció en un accidente aéreo en su helicóptero en Los Ángeles.



El basquetbolista estuvo relacionado con el mundo del fútbol y posó con varias camisetas de equipos importantes del mundo como Barcelona y Milan. También, estuvo junto a grandes estrellas como Ronaldinho, siendo dos históricos en sus diferentes deportes.



Por estas razones, el mundo del fútbol también entró en conmoción y dejó sentidos mensajes por la muerte de uno de los deportistas más importantes que tenía la NBA.

One of the greatest athletes of all time😥

R. I. P. Legend 🙏 pic.twitter.com/NVqKcvK96b — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 26, 2020

You’ve been an example for our generation R.I.P. Legend pic.twitter.com/m8Keded2Zs — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) January 26, 2020

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/zE2SCLimvG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2020

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/McVe3XL2md — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2020

Noooooooooooooooooooooooooooo

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

I just can’t believe it — Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2020