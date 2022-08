Juventus dice NO a estelar amistoso por ataques en la Franja de Gaza

La escalada de violencia en Israel ha provocado la suspensión de un flamante encuentro amistoso que tendría a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado como protagonista con el Atlético de Madrid.

El duelo de pretemporada previsto para este domingo entre el Atlético y Juventus en Tel Aviv, Israel quedó suspendido este sábado, una vez que el club italiano ha expresado sus dudas sobre la seguridad por la escalada de violencia en la zona entre las fuerzas israelíes y el grupo Yihad Islámica Palestina y no va a viajar a la ciudad israelí, con lo que la expedición del conjunto rojiblanco tampoco se desplazará allí como tenía planificado.



El equipo madrileño se entrenó esta mañana una hora en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y tenía previsto tomar un avión rumbo a Tel Aviv sobre el mediodía, pero la decisión de Juventus ha provocado que el Atlético también haya tomado esta misma mañana la determinación de no viajar a la ciudad israelí, ante las dudas acerca de la disputa del encuentro, según explicaron fuentes del club.



El equipo rojiblanco, de momento, no ha informado de ninguna alternativa para disputar un último choque amistoso de la pretemporada (el que iba a jugar este domingo contra el Juventus en Tel Aviv), a poco más de una semana del comienzo de la competición, el próximo lunes contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.



Así mismo la Juve también iniciará labores ese mismo lunes por Serie A frente al Sassuolo.