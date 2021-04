¡Grave denuncia! Hijo de Pirlo recibe amenazas por situación de 'Juve'

Juventus no la pasa bien, pues después de quedar eliminado de la Champions League, tampoco ha conseguido una regularidad en sus últimos compromisos. Perdió con Benevento, empató con Torino, venció a Nápoles y Genoa, cayó con Atalanta y volvió a repuntar frente a la Roma. Sin embargo, en su más reciente salida no pasó del 1-1 con Fiorentina. Los hinchas la tomaron contra el hijo de Andrea Pirlo, quien denunció amenazas de muerte este lunes.

Nicoló Pirlo, hijo de 17 años de Andrea Pirlo, entrenador del Juventus, publicó este lunes unas amenazas de muerte recibidas por unos críticos de su padre y del club juventino, lamentando el hecho de que "se ha superado el límite". "Tú y tu padre tenéis que morir", es el texto de un mensaje recibido por Nicoló Pirlo, quien lo publicó, con una captura de pantalla, en su cuenta de Instagram.



Este es solo uno de muchos mensajes que el hijo del técnico del Juventus recibe a diario por parte de usuarios de las redes sociales críticos por el rendimiento de su padre.



"Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite", escribió Nicoló Pirlo en su mensaje.



"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas", agregó.



El joven, nacido en 2003, cuando Andrea Pirlo era jugador del Milan, no expresó rabia, sino que pidió más empatía. "(Ser hijo de un entrenador) sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentirías", concluyó.