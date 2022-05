Sinisterra, a romper marca de ‘Mou’ que recuerda a Iván Ramiro Córdoba

José Mourinho no para de hacer historia en el fútbol internacional. 'The Special One' lo ha vuelto a hacer y ya tiene otra oportunidad de ampliar su legado.



El técnico portugués de la Roma alcanzó este jueves la que será su octava final europea, después de imponerse al Leicester inglés en las semifinales de Conference League (1-0, 2-1 global) gracias al solitario tanto del inglés Tammy Abraham.

Tirana, la capital de Albania, acogerá la final del certamen, que será la octava final europea del técnico luso después de dos finales de Champions League, con Porto e Inter de Milan; dos de Europa League, con Porto y Manchester United; y tres Supercopas de Europa, todas perdidas. Su rival será el Feyenoord de Luis Sinisterra, verdugo del Marsella.



El exitoso entrenador ostenta el récord de ser el DT con más semifinales de la historia y el primero en alcanzar finales de Champions, Europa y Conference League. Así mismo, puede convertirse en el primer técnico de la historia en levantar este último trofeo.



Por otro lado, tras la eliminación del Atalanta frente al Leipzig en la Europa League, la Roma de 'Mou' es el único equipo italiano con opciones de levantar un título europeo, algo que no ocurre desde 2010, cuando el Inter de Iván Ramiro Córdoba ganó la Champions en el año de su triplete histórico, precisamente con Mourinho sentando en el banquillo.

​

Así las cosas, Sinisterra podría convertirse en la pesadilla de José y el fútbol italiano...