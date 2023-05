¿Nadie lo vio venir? Mourinho estaría negociando su llegada al PSG

Aunque tiene contrato vigente con la Roma hasta el 30 de junio de 2024, es decir, por otra temporada más, el nombre de José Mourinho ha sonado como nunca para el mercado de verano. Días atrás lo vincularon como opción en Chelsea y ahora se habla de la posible negociación con PSG.



El medio francés RMC Sport aseguró este domingo que Luis Campos, director deportivo del club, habló con el agende de 'Mou' para ficharlo pensando en la temporada 2023/24. "El técnico de la AS Roma está interesado en el PSG", destacó en sus redes RMC.

"El asesor deportivo del PSG está convencido de que el doble ganador de la Champions League (Oporto 2004 e Inter de Milán 2010) es el mejor lugar para hacer brillar al PSG la próxima temporada", destacó el medio francés.



La noticia hizo eco en los diferentes medios deportivos del mundo, que desde ya le siguen la pista al acercamiento entre PSG y Mourinho. "Ni Campos ni Al Khelaifi, que tiene mucho peso a la hora de decidir al entrenador, intensificarán las negociaciones con la Roma hasta que el PSG no asegure el decimoprimer título de la Ligue 1 de su historia. El futuro de Galtier se aleja cada vez más de París", mencionó el diario AS.



Al París Saint Germain también suenan Zinedine Zidane y Julian Nagelsmann, dos de los candidatos que también repuntaron como posibilidad en los 'Blues'. Cabe recordar que el '10' argentino Lionel Messi no se quedará a ver el reemplazante de Galtier. Su futuro también estará lejos del PSG y más cuando se acerca el fin de su contrato.