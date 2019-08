El cruce de cartas que emociona al fútbol, en retiro de 'Niño' Torres

Llegó el día señalado por Fernando 'Niño' Torres. En el duelo entre Sagan Tosu, su equipo, y el Vissel Kobe, de su amigo entrañable Andrés Iniesta, pondría punto final a una carrera de 18 que marcó al fútbol de España.







Ganador de nueve títulos, entre ellos el Mundial, la Eurocopa, la Champions, la Europa League y la Premier League hablan del peso del madrileño, de 35 años, quien se presentó a su última cita acompañado por su familia y con el apoyo de miles de seguidores.



Poco importó que su equipo cayera goleado 6-1, por culpa del genio Iniesta, trascendental en el campo como es usual.



Lo que en realidad quedó en los miles de japoneses, fue la sentida carta del español, plasmada en una de las sillas del estadio.



"Cuando tenía 5 años empecé a jugar al fútbol con mi hermano. 30 años después voy a jugar mi último partido como profesional. Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para algunos de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad.Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz. Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados", dijo el jugador.

La carta de @Torres que ha repartido a todos los aficionados https://t.co/vFK0ryVTf8 pic.twitter.com/3pf7pA1jWk — MARCA (@marca) August 23, 2019

Su emoción durante todo el juego fue notoria y la realidad es que trató de disfrutar mientras pudo de una carrera envidiable. Él mismo reconocería que, mientras se preparaba para ese momento, fue Iniesta quien le tocó el corazón con su mensaje:

Hoy me he despertado sabiendo que juego mi ultimo partido como profesional y pensando que lo afrontaría con normalidad . Después he leído la carta de un amigo y empiezo a emocionarme ... gracias amigo @andresiniesta8



https://t.co/bGedIav0cG — Fernando Torres (@Torres) August 23, 2019

¿Qué le dijo su héroe y amigo en aquella inolvidable final del Mundial de Sudáfrica 2010?



"Qué extraño. No me digas que no, Fernando. Es muy extraño, diría que hermosamente extraño. Aquí estamos los dos, a punto de jugar tu último partido como profesional. A mí aún me queda. Aquí estamos. En la otra punta del mundo. Es como si la vida, caprichosa ella, nos hubiera traído hasta Japón para despedirnos", empezaba diciendo un texto que publicó el diario El Mundo y que, literalmente, conmovió a España.







"El fútbol nos unió hace más de 20 años, cuando éramos unos niños. Bueno, tú serás para siempre El Niño. Y no nos separará nunca", añadía.



"Porque nuestra historia, aunque muchos no lo sepan, viene desde lejos. Desde muy lejos. Poco importó que un día rompieras fronteras camino de la Premier, donde descubrieron el talento de un Niño único, primero en el Liverpool y después en el Chelsea. Cuando volviste a tu casa, al Atlético, me emocioné como todos los demás porque el fútbol, más allá de éxitos o fracasos deportivos, es una forma de entender la vida. Y tú, Fernando, has dignificado este deporte. Nuestro deporte. No hablo de los goles que has marcado, pues hace años que perdí la cuenta, ni de los títulos que has conquistado en tu maravillosa carrera. Hablo de tu comportamiento, de tu respeto al juego, al compañero, al rival y, por supuesto, a la pelota".



Son solo apartes de un cruce de mensajes que ha hecho de la despedida de Fernando 'Niño' Torres una excusa para volver a lo esencial, a la amistad, a la vida, que es eso que pasa antes y después del trabajo. Torres e Iniesta conmueven, más que a España, al mundo del fútbol.