Giorgio Chiellini se sinceró: la verdadera razón de elegir la MLS

Una historia de amor con la Juventus es lo que vivió Giorgio Chiellini en Turín. Arribó a la Juve en el 2005, y a partir de ese momento, se creó un gran vínculo con el club. Sin embargo, los inicios del zaguero central italiano fueron en el Livorno, y posteriormente, en la Fiorentina.

17 temporadas como defensor y capitán de la Juventus que llegaron a su final. Aunque todavía le quedan años de sobra a Giorgio Chiellini, y se le ha visto bien físicamente, no quiso aceptar ofertas de clubes europeos, y recaló en la Major League Soccer con Los Ángeles FC. Poco tiempo lleva en California, pero su adaptación ha sido perfecta. Ha sumado dos titularidades, y es el futbolista más feliz cada vez que hay un gol de su equipo.



Además, se le ha visto muy bien haciendo pareja defensiva con Jesús David Murillo. Parece un niño chiquito que apenas está empezando su carrera deportiva, con alegría e ilusión de triunfar en Estados Unidos. Con 37 años, quiere asentarse en el onceno de Los Ángeles FC. Cuando terminó el partido contra el Seattle Sounders, Chiellini dialogó con el Diario Marca de España sobre su elección de llegar a la MLS.



Sorprendió con el fichaje de Los Ángeles FC arribando después de mucho tiempo en la Juventus. Por eso mismo, prefirió llegar a la MLS, y no a otro club europeo, por el respeto a la ‘Vecchia Signora’. Le preguntaron si había otra oferta en el viejo continente, ‘no porque, honestamente, mi único club es la Juventus. Quería probar una nueva experiencia y la MLS y este equipo eran la mejor solución para mis últimos años de carrera, descubriendo también una nueva ciudad, una nueva cultura, una nueva forma de ver el deporte y los negocios. Esa es la razón principal por la que estoy aquí’.



A su vez, le preguntaron por un posible vínculo con el Real Madrid, y reiteró que su equipo era la Juventus, y nunca pensó en salir. ‘¡No, no…! La verdad es que nunca pensé en irme a otro equipo de Europa en los últimos años porque estoy demasiado ligado a la Juventus. Estuve cerca del Real Madrid, pero en 2010, hace mucho mucho tiempo’, explicó Giorgio Chiellini.



El Real Madrid se fue por el portugués Ricardo Carvalho, y Giorgio Chiellini comentó qué fue lo que sucedió en esas conversaciones, ‘no lo sé, era joven. Los clubes tampoco llegaron a un acuerdo. Creo que he sido afortunado por pasar toda mi carrera en la Juventus. Claro que el Real Madrid es un club fantástico, lo veo desde lejos. Siempre los he querido, incluso cuando me han ganado’.



Volvieron a insistirle en su posible llegada al Real Madrid, y reiteró que no pensaba en moverse del equipo de sus amores en Italia, ‘es que después de pasar tu carrera y hacer historia en un club como la Juventus, con todo lo que me ha dado, es imposible pensar en otro equipo. De verdad que considero que soy un afortunado por ello.



Aunque no pensó moverse de a Juventus, no titubeó en decir que le hubiese encantado ser dirigido por Carlo Ancelotti, ‘los resultados hablan por él. Es un gran tipo. Me da pena porque me hubiera encantado que me entrenase porque es uno de los mejores de la historia, yo también en los últimos años… le deseo todo lo mejor en estos últimos años de su fantástica carrera’. Por amor, y por respeto a la Juve, se dio la decisión de recalar en la MLS, y no en otro club europeo.