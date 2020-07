Sigue sin jugar: Falcao recibió una pésima noticia en Galatasaray

Radamel Falcao García completó este miércoles su cuarto partido consecutivo sin jugar, pues se lesionó justo en la parte decisiva de la Superliga de Turquía, en el momento en el que Galatasaray más lo necesitaba. Justamente en partido de la fecha 31, su equipo volvió a perder, esta vez 4-1 contra Alanyaspor, y resignó todas las posibilidades de hacer una campaña digna.

A falta de tres jornadas para el final de la temporada, Galatasaray ya no podrá ser campeón y ni siquiera podrá aspirar al segundo lugar- Con los 52 puntos que tiene, el equipo de Estambul no podrá cumplir con uno de los objetivos trazados, pues matemáticamente ya no tiene opciones de clasificarse a la próxima Champions League.



En el cuarto lugar de la tabla de posiciones, al equipo de Falcao solo le queda luchar por quedarse con uno de los dos cupos a la próxima Europa League. Para eso deberá competir en una apretada tabla, con Fenerbahce, Alanyaspor, Sivasspor y Besiktas, este último lo podría desplazar este jueves de su posición.