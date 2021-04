¿Todos lo extrañan, verdad? ligas europeas entran nuevamente en acción

¡La espera terminó! después de casi dos semanas de ausencia, a causa de la Eliminatoria Europea a Catar 2022, las ligas de Europa regresan y con ellas el talento colombiano.



Este viernes vuelve a rodar el balón con un compromiso por Liga de España. Alemania, Inglaterra e Italia, donde habrá una nutrida presencia de cafeteros, hacen su aporte al plato futbolero para todo el fin de semana. En FUTBOLRED los programamos desde ya, para que sepan cuándo y dónde se jugarán estos partidos.

Liga de España

​

Viernes, 4 de abril

2:00 pm | Levante vs Huesca



Sábado, 5 de abril

7:00 am | Granada vs Villarreal

9:15 am | Real Madrid vs Eibar

11:30 am | Osasuna vs Getafe



Domingo, 6 de abril

7:00 am | Alavés vs Celta de Vigo

9:15 pm | Elche vs Betis

11:30 am | Cádiz vs Valencia

2:00 pm | Sevilla vs Atlético de Madrid



Lunes, 5 de abril

2:00 pm | Barcelona vs Valladolid



Miércoles, 7 de abril

2:00 pm | Real Madrid vs Athletic Bilbao



Serie A

​

Sábado, 3 de abril

5:30 am | Milan vs Sampdoria

8:00 am | Atalanta vs Unidese

8:00 am | Nápoles vs Crotone

8:00 am | Benevento vs Parma

8:00 am | Sassuolo vs Roma

8:00 am | Genoa vs Fiorentina

8:00 am | Cagliari vs Hellas Verona

8:00 am | Lazio vs Spezia

11:00 am | Torino vs Juventus

1:45 pm | Bolonia vs Inter



Premier League



Sábado, 3 de abril

6:30 am | Chelsea vs Albion

9:00 am | Leads vs Sheffield United

11:30 am | Leicester vs M. City

2:00 pm | Arsenal vs Liverpool



Domingo, 4 de abril

6:00 am | Southampton vs Burnley

8:05 am | Newcastle vs Tottenham

10:30 am | Aston Villa vs Fulham

1:30 pm | M. United vs Brighton



Lunes, 5 de abril

12:00 m | Everton vs Crystal Palace

2:15 pm | Wolves vs West Ham



Bundesliga



Sábado, 3 de abril

8:30 am | Leverkusen vs Schalke 04

8:30 am | Dortmund vs Frankfurt

8:30 am | Mainz 05 vs Arminia

8:30 am | Wolfsburgo vs Colonia

8:30 am | Augsburgo vs Hoffenheim

11:30 am | Leipzig vs Bayern M.

1:30 pm | Monchengladbach vs Friburgo



Domingo, 4 de abril

8:30 am | Stuttgart vs Werder Bremen

11:00 am | Union Berlin vs Hertha Berlin



Otros partidos en el radar

​

Sábado, 3 de abril

10:00 am | PSG vs Lille – Liga de Francia

11:00 am | Hatayspor vs Galatasaray - Superliga Turquía

2:30 pm | Porto vs Santa Clara – Liga de Portugal



Domingo, 4 de abril

12:30 pm | Rangers vs Cove Rangers – Copa Escocia