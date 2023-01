Fuerte crítica a jugador inglés: 'No merece estar en nuestro equipo'

Con el paso de los años, el futuro de un sensacional jugador que despertó en Inglaterra como lo es Dele Alli en el Tottenham Hotspurs, y que alcanzó a tener ofertas del Real Madrid y otros clubes enormes de Europa se fue apagando poco a poco. Recaló en el Everton donde, muy poco protagonismo tuvo en Goodison Park en un momento en donde los Spurs no lo querían más y en el club en el que tampoco estaba teniendo la regularidad deseada.



De estar en la selección de Inglaterra y jugar el Mundial de Rusia quedando cuarto disputando cinco partidos y marcando un gol, Gareth Southgate dejó de convocarlo y el ex Tottenham pasó a un segundo plano. En Everton tampoco duró mucho y se fue en condición de préstamo a Turquía en el Besiktas. Pero, la historia tampoco mejoró, es más, empeoró bastante.

Y es que, en Turquía, Dele Alli tampoco ha logrado encontrar su lugar en la plantilla del Besiktas, equipo que ha amenazado en varios momentos con cortar el vínculo con el club y devolverlo al Everton, dueño de los derechos del jugador. Galatasaray lidera el fútbol turco sacándole ventajas a sus perseguidores, Fenerbahce y Besiktas, de hecho, el Besiktas está lejos de los primeros puestos en el quinto lugar y con poco protagonismo del inglés. Gunes, entrenador del club referenció el mal estado de Dele, "creo que no tiene un estado que merece jugar en el once. Su situación actual no cumplió con nuestras expectativas en términos de integridad del equipo. Evaluaremos su situación con el club”.



No solo basta con palabras. Tras las incendiarias declaraciones del estratega del Besiktas, ya estarían acelerando la posibilidad de cortar el vínculo deportivo con el club turco y devolverlo al Everton sin pena ni gloria de regreso a Inglaterra. Senol Gunel ya le había demostrado que no contaban con él en un partido contra un club de tercera división en el que el británico arrancó como inicialista y solo disputó 26 minutos sustituido. Desde el regreso de las ligas europeas, el mediocampista no ha visto titularidades. Una joya, una promera que no fue a sus 26 años.