Felipe Melo pidió amistoso con ruso que hizo comentarios racistas

El volante de Palmeiras Felipe Melo pidió jugar un partido amistoso con el delantero ruso Pável Pogrebniak, quien rechazó la presencia de jugadores negros y de brasileños nacionalizados en la selección de Rusia.

"Hay que traerlo aquí para jugar un amistoso", respondió en sus redes sociales Melo, quien fue internacional con la Canarinha, a una publicación de un periodista que se hizo eco de las declaraciones de corte racista y xenófobo de Pogrebniak.



El ariete ruso refutó, en una entrevista con el diario "Sport Express", que un "futbolista de color" como el atacante Ari, brasileño naturalizado ruso que juega en el Krasnodar, sea convocado con el combinado nacional. "Es ridículo que un futbolista de color juegue en la selección rusa", afirmó Pogrebniak, el cual luego refutó porque el jugador brasileño recibió el pasaporte ruso.



Asimismo, el exjugador de Zenit y Stuttgart, entre otros clubes, también criticó la presencia en la selección rusa del brasileño nacionalizado Mario Fernandes, lateral derecho que jugó el pasado Mundial de Rusia destacándose como uno de los mejores del cuadro anfitrión. "En esa posición tenemos también a Ígor Smólnikov. Podíamos haber seguido sin extranjeros", comentó.



Por su parte, Ari manifestó el lunes en una entrevista con "ESPN" que un "tipo como ese no merece atención" y que su idea es "continuar defendiendo" la camiseta de la selección rusa. "Muchos hablaran que este tipo es un imbécil por dar una entrevista hablando esas cosas. La propia federación debe multarlo", dijo.



Ari comentó que ya sufrió racismo en Rusia, "como otros jugadores que actuaron aquí, como Roberto Carlos, Hulk o Eto'o, pero eso fue hace algunos años" porque "hoy en día eso ya no lo vemos más". "Aquí me siento como en casa, hace diez años que estoy viviendo aquí. Tengo una hija aquí, muchos amigos y en el futuro quiero seguir viviendo aquí", aseguró.



El atacante nacido en la ciudad de Fortaleza militó en el Spartak y el Lokomotiv, ambos de Moscú, y actualmente está en el Krasnodar, en el que es uno de los mejores jugadores e ídolo de la afición local.