Prográmese: así se jugará la International Champions Cup

Luego de la victoria de Fiorentina por 2-1 contra Chivas de Guadalajara en el partido inaugural disputado este martes en Bridgeview, Illinois, viene lo mejor de la International Champions Cup el torneo de verano que se roba la atención porque tiene la participación de grandes equipos europeos, como el Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y Manchester United. Aquí puede encontrar la programación y dónde ver esos partidos de pretemporada.



Miércoles 17/07/19

22:00 Arsenal vs. Bayern Múnich – ESPN - Directv Sports

Sábado 20/07/19

06:30 Manchester United vs. Inter de Milán – Directv Sports

15:00 Benfica Chivas vs. Guadalajara

17:00 Arsenal vs. Fiorentina – Directv Sports

19:00 Bayern Múnich vs. Real Madrid - Directv Sports



Domingo 21/07/19

06:30 Juventus vs. Tottenham Hotspur - Directv Sports



Martes 23/07/19

18:00 Real Madrid vs. Arsenal

20:00 Bayern Múnich vs. Milan

20:00 Chivas Guadalajara vs. Atlético Madrid



Miércoles 24/07/19

06:30 Juventus vs. Inter de Milán

Fiorentina vs. Benfica



Jueves 25/07/19

06:30 Tottenham vs. Manchester U.



Viernes 26/07/19

18:30 Real Madrid vs. Atlético de Madrid



Domingo 28/17/19

14:00 Milán vs. Benfica



Sábado 03/08/19

11:30 a.m. Manchester United vs. Milán



Domingo 04/08/19

09:00 Tottenham vs. Inter de Milán



Sábado 10/08/19

11:00 Atlético de Madrid vs. Juventus