¿Qué pasa con Falcao? Galatasaray no tiene norte y el 'Tigre' no juega

El Gakatasaray resigna puntos en la Liga, este sábado empató 1-1 en casa contra Karagumruk. El delantero colombiano no tiene minutos como titular desde el pasado 19 de marzo, cuando su equipo perdió 3-4 contra el Rizesport. el equipo local se desploma y los hinchas se preguntan ¿Qué pasa con Falcao?

El colombino Radamel Falcao García estuvo todo el tiempo en el banco de suplentes, y aunque el equipo no parecía tener norte el 'Tigre' no apareció en el encuentro. Los locales se descuelgan de la puja por el liderato de la Liga de Turquía que domina el Besiktas.



El cuadro de Fatih Terim, que no recurrió a Falcao a pesar de tener el marcador en contra, está a cinco puntos del líder que aún tiene que jugar su encuentro de la trigésima segunda jornada, y a uno del Fenerbahce, segundo en la tabla.



Las dudas por Falcao crecen, pues hace una semana el equipo perdió 3-0 contra el HataySpor y pese a estar en buenas condiciones para jugar su entrenador no dispuso de él. Hace un par de días se publicó un listado en el que se le preguntaba a los hinchas por los jugadores más queridos y el colombiano no apareció en la lista.



El próximo sábado 17 de abril tendrán otra cita como visitantes contra Goztepe, seguramente otra portunidad para que el colombiano demuestre porque su registro como inicialista tiene el mejor promedio de gol.







EFE