'Es posible ganar sin Mbappé, que se marche': ex PSG no se guardó nada

El brasileño Leonardo Nascimento de Araújo, exdirector deportivo del París Saint-Germain, considera que "por el bien" del club, "ha llegado el momento de que Mbappé se marche". "Poco importa la manera", añadió en declaraciones al diario francés L'Équipe desde Milán, donde reside actualmente.

El que también fuera futbolista y entrenador -despedido del cargo de director deportivo en mayo de 2021 en un contexto de tensión de las relaciones con el delantero estrella francés- apuntó también que el PSG "existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él".



"Hace seis años que está en París y en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes se han llevado la Liga de Campeones. Ninguno contaba con Mbappé en sus filas. Eso quiere decir que es totalmente posible ganar esta competición sin él", remarcó el brasileño.



Además, agregó que "con su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de liderar realmente a un equipo".



"Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creativo. Es difícil construir un equipo a su alrededor", opinó Leonardo, que fue el encargado de confeccionar la plantilla del PSG entre 2011 y 2013 y de 2019 a 2021.



La relación entre el PSG y Mbappé vive horas críticas desde que trascendió que el jugador de 24 años había confirmado al club su intención de no renovar contrato el próximo año. El delantero, no obstante, ha recalcado su intención de continuar vistiendo la camiseta azul la próxima temporada.



La directiva del club, sin embargo, rechaza de plano esta opción, que implicaría una salida gratis de su gran estrella. "No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo", afirmó el miércoles pasado el presidente del PSG, Nasser al Khelaif, durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo.



EFE