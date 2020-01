El fútbol no para: recomendados de FUTBOLRED para esta semana

Fútbol del bueno es el que se podrá ver esta semana, pues mientras que en Colombia sigue en marcha el Torneo Preolímpico que da dos cupos a Tokio 2020 y enfrentará el martes a Ecuador, en Inglaterra se disputará una jornada más de la Premier League, que por cierto tendrá como gran atractivo el derbi londinense que disputarán Chelsea y Arsenal. Además, el jueves tendremos el primer partido de la Liga I-2020 entre Tolima y Medellín. Aquí están los partidos que FUTBOLRED recomienda para esta semana que comienza.

Lunes 20 de enero

2:30 p.m. | Atalanta vs. SPAL - Liga de Italia | TV: ESPN



Martes 21 de enero

2:15 p.m. | Sheffield United vs. Manchester City – Premier League | TV: ESPN 2

2:15 p.m. | Everton vs. Newcastle – Premier League | TV: ESPN 3

3:00 p.m. | Chelsea vs. Arsenal – Premier League | TV: ESPN

3:00 p.m. | Lyon vs. Lille – Copa de la Liga de Francia | TV: ESPN+

6:00 p.m. | Chile vs. Venezuela – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610

8:30 p.m. | Colombia vs. Ecuador – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610 y Win Sports



Miércoles 22 de enero

2:15 p.m. | Leicester vs. West Ham United – Premier League | TV: ESPN 3

2:55 p.m. | Reims vs. París Saint-Germain – Copa de la Liga de Francia | TV: ESPN

3:00 p.m. | Manchester United vs. Burnley – Premier League | TV: ESPN 2

6:00 p.m. | Paraguay vs. Bolivia – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610 y Win Sports

8:30 p.m. | Brasil vs. Uruguay – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610



Jueves 23 de enero

3:00 p.m. | Wolverhampton vs. Liverpool – Premier League | TV: ESPN 2

7:45 p.m. | Tolima vs. Medellín – Liga Colombiana | TV: Win Sports +



Viernes 24 de enero

2:45 p.m. | Brescia vs. Milan – Serie A de Italia | TV: ESPN

3:00 p.m. | Osasuna vs. Levanta – Liga de España | TV: ESPN 2

6:00 p.m. | Venezuela vs. Ecuador – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610

8:30 p.m. | Chile vs. Argentina – Preolímpico | TV: Caracol TV, Directv 610

6:00 p.m. | Rionegro vs. Jaguares – Liga Colombiana | TV: Win Sports y Win Sports+

8:05 p.m. | Once Caldas vs. Santa Fe – Liga Colombiana | TV: Win Sports y Win Sports+