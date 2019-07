PSG complica aún más el posible fichaje de Neymar al Barcelona

El tema Neymar se ha vuelto una de las grandes novelas del actual mercado de fichajes. El interés del Barcelona para traerlo de regreso sigue latente, sin embargo, el PSG habría cambiado las condiciones y solo de una manera aceptaría la salida del futbolista.

Según L’Equipe, el club francés espera recuperar la inversión de los 222 millones de euros que pagó en 2017 por el brasileño. Esta situación cierra las puertas de salida al Barcelona y quizá a cualquier otro club.



El cuadro catalán llegó a hacer la oferta de un canje de dos jugadores de gran nivel y además una suma de dinero importante. No obstante en el cuadro francés no quieren jugadores en la negociación y solo quieren recibir el dinero invertido.



De igual forma, la situación económica del equipo culé no es la mejor, debido a que han hecho grandes inversiones en el último tiempo y la liquidez que necesitan para traer de nuevo a Neymar no está presente.



Por otro lado, desde Francia aseguran que la opción más viable en la actualidad es que Neymar permanezca en el club una temporada más. Sin embargo, el circulo más cercano del brasileño sigue trabajando para forzar su salida del equipo.



El deseo de salida de Francia no es nuevo, y hasta el último momento, los encargados del caso intentarán que se de su salida. Sin embargo, el PSG se ha plantado y al parecer todo esto será más complicado de lo que se esperaba.