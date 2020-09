Mbappé cierra el círculo: son solo tres equipos del mundo para elegir

Es el jugador mas caro del mundo hoy. Nadie que no pueda poner 180 millones de euros sobre la mesa, para empezar una discusión, puede aspirar a tenerlo. Y eso es mucho más de lo que cientos de aspirantes puede siquiera soñar.

Por eso futuro de Kilyan Mbappé se decidirá en solo tres escenarios, según el diario L'Equipe: Real Madrid, Liverpool o PSG.



Con los españoles ha sido una historia de 'dejarse querer': él ha dicho que soñaba con estar en el equipo de su ídolo Cristiano Ronaldo, asegura que creció soñando con estar algún día a órdenes de Zinedine Zidane (otro con rango de super héroe en su colección de inspiradores) y se dice que mantiene contacto directo con varios en la plantilla.



Florentino Pérez, entre tanto, ha reconocido públicamente que irá por el jugador en 2021, que ahora no por los riesgos económicos que pueda deparar la pandemia, que sí que tiene posibilidades de verse vestido de blanco.



Pero ojo que en Inglaterra no lo dan ni mucho menos por hecho: en 2017 lo quiso llevar Klopp a Liverpool y nunca renunció a esa opción, incluso si implicara desmontar el tridente Sadio Mané, Mohamed Salah o Roberto Firmino.



Y para L'Equipe no sería del todo descabellado que, igual que pasó con Messi, después de tanto ruido terminara por no ir a ninguna parte y permanecer en París, pues los dueños del club han dado la orden de hacer lo que sea necesario, ofrecer lo que haga falta, para convencerlo de quedarse: dinero y proyecto ganador, que como ya se probó en la Champions, es posible con Neymar y otros pesos pesados en la plantilla.