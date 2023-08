Didier Deschamps rompió el silencio y habló de Kylian Mbappé en el PSG

Pasaron varias semanas para que se aclarara el futuro del Kylian Mbappé. El jugador, tentado por Arabia y Real Madrid, decidió quedarse en el Paris Saint Germain para cumplir con su contrato. La noticia no cayó bien en España, sin embargo, favorecerá a la Selección de Francia tal y como lo comentó Didier Deschamps.



El entrenador no se había referido a lo ocurrido con el capitán del seleccionado pero este jueves, en dialogo con L’Équipe, indicó sentirse contento. Además, llenó de elogios al futbolista, pilar fundamental en el proyecto actual y el líder en el futuro inmediato.

“La situación era complicada, pero ahora se ha normalizado. Tanto mejor. Es una situación en la que todos ganan. He hablado con él. Es fantástico para la selección francesa, por supuesto, pero también para el club y para él”, declaró el estratega acerca de la permanencia de Mbappé en el cuadro de la capital.



Deschamps también habló sobre la importancia del atacante en el seleccionado. Para el entrenador, juega un rol fundamental para recibir a los más jóvenes y su liderazgo resalta por encima de los más veteranos.



Tiene total legitimidad a nivel interno. Tiene la capacidad de hacer de puente entre los más veteranos y los más jóvenes del equipo. Por ser quien es, no es algo que le pese. Lo hace con naturalidad. Ya he discutido mucho con él, pero aún más ahora que es capitán”, agregó el DT.



Por último, se refirió a las posibilidades que hay de que Mbappé juegue con Francia en los Juegos Olímpicos. "Los responsables finales serán los presidentes de los clubes", concluyó.