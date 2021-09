¿Por qué acercan a Dani Alves a Boca? Lo que dicen en Argentina

Tras conocerse que Dani Alves no continuaría en Sao Paulo, a donde decidió no volver a entrenar por una millonaria deuda generada por el atraso en sus salarios, en Argentina citaron lo dicho por la agencia que lo representa y desde no descartaron la posibilidad de verlo en Boca Juniors. Están dispuestos a negociar tan pronto quede libre y llegue una oferta formal.

"Es posible. Estamos abiertos a escuchar ahora que estamos libres", afirmaron desde ese entorno del jugador a Germán García, periodista de TyC Sports, al ser consultados puntualmente sobre el equipo de los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa.



En septiembre de 2020, Alves llegó con su club a Buenos Aires para medirse a River Plate por la Copa Libertadores y recibió una camiseta del xeneize con el número 10 en la espalda y su nombre estampado. "Con todo mi respeto a todos los 10 de Boca", dijo el brasileño recordando que en ese momento era Carlos Tevez quien la lucía. ¿Acaso se trataba de un guiño?



TyC Sports afirmó que "desde el entorno de la leyenda brasileña dejaron abierta la puerta: no descartarían sentarse a hablar con los dirigentes de Boca", mencionando que todo dependerá de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.