¿Cuándo debutará Luis Suárez con Nacional? Hinchas agotan la boletería

A falta de un día para que el uruguayo Nacional y el brasileño Atlético Goianiense se enfrenten por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la pregunta que todos se hacen es solo una: ¿Debuta Luis Suárez?



Esperando que así sea, los fanáticos del Tricolor ya agotaron todas las localidades que se pusieron en venta para ver el juego que podría marcar el retorno del goleador al estadio Gran Parque Central luego de 16 años.

Pese a esto, es probable que la incógnita se mantenga hasta minutos antes de iniciar el partido, ya que este lunes el futbolista entrenará por primera vez junto a sus nuevos compañeros.



De acuerdo con esto, es un hecho que durante esta jornada el entrenador del Nacional, Pablo Repetto, dialogará con Suárez para conocer su estado y en base a eso poder decidir cuántos minutos acumulará el nuevo número 9.



En caso de que inicie en el banquillo de suplentes, el once del Nacional estará conformado por: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Alfonso Trezza, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti.



De esta forma, el equipo uruguayo tendría dos variantes respecto al que perdió este fin de semana frente al Depotivo Maldonado: Leandro Lozano por José Luis Rodríguez y Yonathan Rodríguez por Diego Rodríguez.



Mientras tanto, los brasileños llegarán a Montevideo con la misión de conseguir un buen resultado pensando en el encuentro de vuelta, aunque sabiendo que no pueden descuidar el certamen local, donde están en posiciones de descenso.



Ese fin de semana, los dirigidos por Jorginho perdieron 4-1 frente al Flamengo y acumularon su sexta derrota consecutiva.



Probablemente ante el Nacional, el once brasileño estará conformado por Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Wellington Rato, Marlos Freitas, Baralhas, Jorginho, Peglow y Ricardinho.



Así, los visitantes tratarán de sorprender a un equipo que este martes, desde las 5:15 p.m., buscará tomar ventaja en la serie con o sin Suárez en el campo.



EFE