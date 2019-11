Madre de Cristiano Ronaldo habla de mafias en contra de su hijo

Cristiano Ronaldo sigue siendo y será uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sin embargo, a su madre Dolores Aveiro no le causa gracia que no haya ganado más de los premios más importantes a nivel individual como el 'The Best' y el Balón de Oro.

La progenitora de CR7 tuvo palabras fuertes para explicar el motivo por el que su hijo no ha ganado más cosas de las que ya ha logrado. “Hay una mafia, esa es la palabra adecuada para definirlo”, aseguró.



“La mafia del fútbol no quiere que Cristiano gane más Balones de Oro. Sí que existe una mafia en el fútbol. Si ven todo lo que pasó, se darán cuenta que es por la mafia”, señaló Dolores Aveiro en un evento hotelero en el que participaba su hijo.



La madre de Cristiano arremetió: “Si fuera español o inglés, no habrían hecho lo que hicieron, pero como es portugués y de Madeira, esto sucede”.



Finalmente, sobre la posibilidad de que su hijo gane el Balón de Oro aseguró: “No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada”.