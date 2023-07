Cristiano lanzó dardo a MLS tras fichaje de Messi: 'Es mejor la saudí'

Las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo hacen eco en el mundo, luego de la impresionante bienvenida a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS. El portugués le hizo el feo al fútbol que eligió Leo.



El delantero de Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita aseguró que no seguiría los pasos del argentino porque donde está es mejor.

"La liga saudí es mejor que la MLS", mencionó el ex-Real Madrid al mencionar que "Cristiano abrió la caja de Pandora” y que su fichaje en Arabia Saudita está permitiendo la llegada de otras estrellas. Recalcó que así pasó cuando fichó por Juventus.



El delantero también mencionó que está "cien por ciento seguro que no volveré a ningún club europeo, no merece la pena, Europa ha perdido calidad", y agregó que tras su llegada a Al-Nassr "ahora todos los jugadores vienen aquí. Me criticaron por venir a la Liga saudí, pero ¿Qué pasó ahora?... Abrí el camino".



CR7 también dijo: "Mi decisión de unirme a clubes saudíes fue cien por ciento crucial para traer nuevos jugadores de primer nivel. Es un hecho... Cuando me uní a la Juventus, la Serie A estaba muerta y luego, después de que fiché... revivió. Donde quiera que va Cristiano genera más interés”, indicó.



Lo que dejó claro es que se quedará en la liga saudí y que para nada está en sus planes seguir los pasos de Messi. "Es lo que quiero", mencionó sobre quedarse en el fútbol árabe.