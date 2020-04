Exjugador uruguayo lanza con todo contra Tabárez: 'es un inútil'

Desde 2006, y tras un primer paso entre 1988 y 1990, Óscar Washington Tabárez es la cabeza fundamental de la Selección de Uruguay . Con cuatro Mundiales y seis Copas América en su larga trayectoria, el Maestro se ha transformado en un emblema absoluto y una referencia constante del fútbol charrúa. A pesar de los elogios que suele recibir por parte de sus dirigidos, Darío Silva , ex jugador de la selección, apuntó duramente contra su ciclo.

"¿Si Tabárez es el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con la Selección de Uruguay solo ha ganado una Copa América. Aquí en Europa se pierde una Champions League y estás en la calle", disparó Silva en diálogo con el programa español Marcador.



"Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo. El mejor entrenador que tuve en el mundo fue el italiano Giovanni Trapattoni, él me enseñó el fútbol", agregó el exdelantero que hoy tiene 47 años y trabaja en una pizzería de Málaga, ciudad española donde está radicado.



En la Selección de Uruguay, el exatacante disputó 49 partidos y marcó 14 goles entre las Eliminatorias para los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, más la Copa Confederaciones Arabia Saudita 1997, el Mundial Corea y Japón 2002 y la Copa América Perú 2004.



