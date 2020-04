¿Por qué Drogba y Etoo'o enfurecen ante posible vacuna de coronavirus?

Mientras en el mundo se hacen esfuerzos enormes para contener la expansión del coronavirus covid-19 y se trabaja a toda marcha por lograr una vacuna, en África se oyen voces de rechazo a la misma.

¿Por qué? Según una propuesta de médicos franceses, que aseguran tener avances científicos sólidos, la idea es probar en ese continente la posible cura, algo que muchos consideraron racista y que fue rechazado con vehemencia por estrellas del fútbol como Didier Drogba y Samuel Etoo'o.



Los expertos en cuestión hablaron en el programa LCI de la televisión francesa, en la que proponían la prueba de la vacuna BCG en África, para testar su capacidad de cura del virus que azota al mundo.

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

La intención fue rechazada con firmeza por Drogba, nacido en Costa de Marfil y una celebridad total tras su retiro: "Didier Drogba: "Es totalmente inconcebible que tengamos que seguir soportando esto. África no es un laboratorio de pruebas, no tomen a los africanos por cobayas", dijo.

Menos cortés fue Etoó, quien contestó al video: "Hijos de puta, no sois más que mierda, África no es vuestro patio de juegos", escribió Samuel Eto'o,



En otra de sus respuestas se lee: "Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven algo banal. Tiempo de rebelarse".