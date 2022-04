Chelsea se cita con Liverpool en otra final inglesa: ahora por FA Cup

La FA Cup repetirá la final de la Copa de la Liga de Inglaterra que se jugó en febrero y que dejó como vencedor al Liverpool, de Luis Díaz. Chelsea superó por 2-0 a Crystal Palace, con anotación de Ruben Loftus-Cheek después de un terrible error defensivo, y tanto de Mason Mount, y se citó con los 'Reds' en la definición del título que será el 14 de mayo.

Los 'Blues' lucieron incómodos en los primeros minutos. Crystal Palace se adueñó de la pelota mayor parte del primer tiempo, y después de varios intentos en predios de Édouard Mendy, no consiguieron destrabar el partido. Con el 0-0 se fueron al descanso. La única acción clara de la etapa inicial se dio a los 30 minutos, después de un remate de Cheikhou Kouyaté dentro del área; en el rebote, Joachim Andersen remató, pero el balón dio en el poste izquierdo.



En el complemento, los dirigidos por Thomas Tuchel salieron con otra intención y el panorama cambió totalmente. Estaba decididos a definir en los segundos 45 minutos y no forzar al alargue. Sobre los 52 minutos el defensor del Chelsea, Antonio Rudiger, intentó un remate de media distancia, pero se fue desviado por el sector derecho. Ocho minutos después llegó la respuesta del Crystal Palace, a través de Kouyaté, quien mandó un remate de cabeza por cerca al palo izquierdo del arquero.



El partido siguió tomando ritmo y a los 66', Clehsea marcó el primero después de un terrible error de Tyrick Mitchell, quien quiso gambetear y pasar por donde no podía, le entregó la pelota a su rival en propio campo. Tras un pase de Jorginho, que alcanzó a golpear en un defensor, Ruben Loftus-Cheek sacó un derechazo de primera, y aunque golpeó en la espalda de Andersen, la mandó al fondo. Baldado de agua fría para las águilas.



Chelsea se tomó confianza y la versión del campeón de Europa apareció tras el gol de Loftus-Cheek. Ampliaron la diferencia con un golazo, después de una serie de toques al borde del área. Timo Werner asistió a Mason Mount, quien castigó el arco de Jack Butland, sin dudarlo. A los 76 minutos el partido parecía cerrarse con un 2-0.



Con el marcador adverso, Crystal Palace buscó con insistencia el arco de Mendy, pero no fue efectivo. Al final, un Chelsea inspirado en el segundo tiempo, consiguió la victoria y la clasificación a la final de la FA Cup donde se dará cita con los 'Reds'.