¡Un Real Madrid sin goles en contra! Ancelotti resalta la solidez

Real Madrid venció al Eintracht de Frankfurt en el Estadio Olímpico de Helsinki, Finlandia en la Supercopa de Europa. El campeón de la Uefa Champions League contra el de la Europa League se veían las caras buscando un título para abrir la temporada. Los alemanes llegaron a este encuentro con un golpe sufrido ante el Bayern de Múnich en el primer partido de la Bundesliga.

Con goles de David Alaba y Karim Benzema, el Real Madrid consiguió su quinta Supercopa de Europa en su historia. Carlo Ancelotti logró la Champions, Supercopa de España y LaLiga, además de esta presea. Uno de los mejores técnicos sin duda alguna en la historia del cuadro merengue. En zona mixta, Ancelotti destacó la solidez defensiva en los últimos encuentros que han disputado.



“No necesitaba este partido para decir que el equipo tiene hambre y está motivado. Ha sido un partido más complicado de lo que pueda parecer. Desde el gol de Alaba hemos controlado bien. Quiero destacar la solidez atrás. En las últimas tres finales no hemos encajado goles, y eso es muy importante”, mantuvo Carlo Ancelotti sobre el onceno que eligió. A su vez, agregó sobre el vestuario, “es el más sano que he tenido. Lo tengo claro. Ayudar ganar, pero es la inteligencia de los jugadores”.



Karim Benzema volvió a celebrar en el arranque de la temporada con un gol. Se metió aún más en la historia del Real Madrid siendo el segundo máximo goleador en la historia del club. Sobre el francés, dijo, “es el jugador más importante y decisivo del mundo. Es muy importante para nosotros, por sus goles y su juego”.



Mantuvo que van a rotar mucho la plantilla por el desgaste y por eso han llegado Aurélien Tchouaméni y tiene un plantel apto para cualquier situación. Un club que está listo para crecer y lo ha hecho, “hace un año era difícil prever esto. Hemos dado muchos pasos adelante, pero creo que el equipo puede mejorar”.



A Aurélien Tchouaméni lo pone como un pupilo de Casemiro, pues para eso ha traído al francés como un plan a futuro para reemplazar al brasileño en unos años, “no le he preguntado si le ha picado la llegada de Tchouaméni. No creo. Ha sido el mejor del partido. Si no se ha complicado ha sido por su trabajo. Tchouaméni, que es un gran jugador, va a aprender mucho de Casemiro”.