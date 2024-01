Contra viento y marea remontó: así aseguró Millonarios la Superliga

Millonarios



Álvaro Montero: 6

Sin sobresaltos en el arranque, respondió en un par de proyecciones al inicio del complemento, especialmente en un mano a mano con Chará.



Delvin Alfonzo: 7

Muy bien en la cobertura, con un fondo físico admirable en el ida y vuelta y fuerte en el juego directo.



Andrés Llinás: 7

Impecable en los duelos, serio y de nuevo exitoso marcando a Bacca (como en Barranquilla).



Jorge Arias: 6

Otro partido sin mancha, reemplazo de garantías para Vargas.



Danovis Banguero: 5

Poca proyección en ataque y serios líos con Enamorado. Salió lesionado.



Daniel Giraldo: 6

Escudero de Silva, no sé arrugó contra la potencia de Martínez o Moreno.



David Silva: 6

Ambicioso en los primeros minutos pero al final lució agotado.



Stiven Vega: 6

Corrió siempre, pero no siempre acertó. Le faltó apoyo en ataque.



Edgar Guerra: 6

La tribuna aplaudió su compromiso, la excursión del segundo tiempo regando rivales, pero poco pudo apuntar al arco.



Leonardo Castro: 8

Luchador, solidario, mejor en el complemento alternando en el doble 9, lujo de asistencia y para rematar, el gol del título. Notable.



Santiago Giordana: 7

El partido para estrenarse como goleador era en una final, vivo aprovechó y cobró error en zaga rival.



Junior



Santiago Mele: 6

Salvó lo poco que le creó Millonarios en el inicio y fue sacrificado en el gol de Giordana.





Gabriel Fuentes: 5

Muy poco en marca, menos en ataque, dónde los extrañaron Enamorado y Chará.



Emanuel Olivera: 5

Tuvo trabajo con Giordana y Castro, lucho el arranque, perdió después.



Jermain Peña: 5

Otro que batalló, que se ilusionó, pero que al final se agotó.



Wálmer Pacheco: 5

Poco del ímpetu en la ida, superado por el doble 9 azul.



Didier Moreno: 5

Los tres hombres del medio azul lo anularon en ataque y lo superaron en marca.



Victor Cantillo: 4

¡Cómo le pesó la altura! Desconectado casi desde el pitazo, un par de buenos pases a Enamorado y no mucho más.



Yimmi Chará: 5

Más ganas que físico, otro que no pudo con la altura, aunque al menos tuvo un par de aproximaciones.



José Enamorado: 5

Fue de más a menos, lo único rescatable en el arranque pero después se fundió.



Marco Pérez: 4

Perfectamente inédito en El Campín.