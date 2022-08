¿Qué pasó con Valoyes? Otro jugador de selección en el radar de Boca

La dura lesión que sufrió Exequiel Zeballos en la Copa Argentina y que lo sacará de las canchas lo que resta de temporada, abrió la puerta para que Boca Juniors fuera al frente por un fichaje para el ataque. Aunque la prensa en Argentina aseguró que la primera opción sería el colombiano Diego Valoyes, la última información advierte que hay otro jugador en el radar y sería el más cercano para reemplazar al 'changuito'. Se trata del paraguayo, Gabriel Ávalos.



El jugador de la albirroja, de 31 años y presente en Argentinos Jrs, suma 6 goles y 4 asistencias con su equipo en los últimos 12 juegos, y sería el elegido por la directiva xeneize para reforzar el ataque tras la baja de Zeballos. ¿Y Diego Valoyes? El colombiano por ahora no entraría en los planes y seguiría con Talleres.

"Boca tiene en el radar a Gabriel Ávalos por el cupo de refuerzo que se gestionó a partir de la lesión del Changuito Zeballos", explicó el diario Olé en las últimas horas. Asimismo, se conoció que no es la primera vez que Boca Juniors intenta fichar al jugador que disputó la Copa América de 2021 en Brasil y la reciente Eliminatoria a Qatar. En su momento a Argentinos Jrs no le agradó la oferta.



Días atrás, TyC Sports aseguró que el Consejo de Boca Juniors apuntaba al colombiano como refuerzo. "La información indica que Diego Valoyes es del gusto del Consejo y está en carpeta. Claro, su arribo no es para nada sencillo teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas más importantes de Talleres". De igual manera, el medio argentino destacó que el club pedía 10 millones de dólares para dejarlo ir.



Lo cierto es que sea Ávalos o no, la dirigencia de Boca tendría poco más de una semana para concretar el reemplazo de Zeballos, todo tras el aval de AFA para reemplazar al jugador que estará más de cuatro meses ausente.