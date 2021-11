Ninguna reserva con el PSG: 'su dinero no alcanzará para el éxito'

El ex presidente del Bayern Múnich Hoeness considera que para el club bávaro debe ser una motivación adicional mostrarle al PSG y a otros clubes con grandes inversores que "su dinero de mierda no alcanza" para el éxito.





El ex presidente del Bayern Múnich Hoeness dijo que una diferencia con el presidente del PSG, Naser Al Khelafi, es que mientras él trabajó por el dinero que tiene al mandatario del club francés se lo regalaron.



"La diferencia entre él y yo es que mientras yo tuve que trabajar duro por el dinero que tengo a él se lo regalaron". dijo Hoeness en el pod cast "11 vidas- El mundo de Uli Hoeness".



Hoeness, en el podcast, la emprende tanto con el PSG como con el Manchester City, propiedad de un grupo de inversión de Abu Dhabi. En el PSG, Al Khelafi, según Hoeness, recibe dinero sin tener que hacer nada para que conseguirlo. "Cuando el quiere un jugador entonces viaja donde su emir", dijo Hoeness.



Hoeness recuerda que, pese al respaldo financiero árabe, ni el PSG ni el City han logrado ganar la Liga da Campeones. "Ninguno de los dos equipos tienen un solo título de la Liga de Campeones. Ni uno solo. Y seguirán perdiendo contra nosotros. Cuando ganemos me alegraré brutalmente. Esa debe ser nuestra meta", aseguró.



Hoeness es considerado como el arquitecto del poderío financiero actual del Bayern por su gestión primero como director deportivo y luego como presidente.



En las discusiones sobre las ventajas financieras que tiene el Bayern frente a otros equipos alemanes, Hoeness siempre recordaba el dinero del club bávaro se había generado jugando al fútbol y no venía de regalos de algún inversor extranjero.



Hoeness ha estado ligado al Bayern desde su época como jugador y pasó a ser funcionario a los 29 años, cuando su carrera como activo terminó por una lesión de rodilla. EFE