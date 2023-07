Barcelona se lamenta por amistoso que tuvo que cancelar: 'Es duro'

Joan Laporta, presidente del Barcelona, lamentó este sábado la cancelación del amistoso contra el Juventus que se iba a jugar en la noche y que finalmente no fue posible debido a una gastroenteritis vírica que ha afectado a varios jugadores del equipo azulgrana.



"Teníamos mucha ganas de ver al equipo campeón de la Liga con las nuevas incorporaciones de esta temporada. Y sí que es un golpe muy duro sobre todo para los jugadores afectados, que espero y les deseo una rápida recuperación", dijo Laporta, desde Los Ángeles (EE.UU.), en un vídeo difundido por el club en su cuenta oficial de Twitter.

"Y es duro porque todos los aficionados al Barça teníamos muchas ganas de estar en San Francisco jugando un partido contra la Juve. No va a poder ser por esta razón, por una causa de fuerza mayor. Y lamentablemente el partido se ha suspendido porque el Summer Tour está muy programado y no tenemos más fechas para que se celebre este partido. Vamos a ver cómo compensarlo de alguna manera. Es lo que hay y tenemos que aceptarlo", añadió.



El club azulgrana, en la misma red social, informó este sábado de que "una parte importante" de su plantilla "está afectada por una gastroenteritis vírica", aunque por ahora no se han dado a conocer los nombres ni el número de jugadores afectados.



El jueves, en el primer día de entrenamientos en Los Ángeles como parte de su gira de pretemporada en Estados Unidos, Jules Koundé trabajó a un ritmo diferente al resto del grupo por problemas de estómago. El Barcelona, concentrado desde el miércoles en Los Ángeles, tenía previsto volar en la mañana a Santa Clara, en la Bahía de San Francisco. Iba regresar a la meca de Hollywood también en avión al acabar el encuentro.



Al final, los planes fueron cancelados después de que, según contó Laporta, en la mañana se levantaran "con el infortunio de que una gran parte de los jugadores de la plantilla presentaba síntomas de una gran gastroenteritis vírica intestinal que provoca vómitos y descomposición".



"La vida y el fútbol pues a veces nos sorprenden con estas situaciones, que nos frenan una dinámica o que nos cambian los planes", indicó el presidente del club español.



El partido contra el Juventus era el primero del Soccer Champions Tour en 2023, una iniciativa que lleva a EE.UU. a los mejores equipos europeos del fútbol, y se iba a disputar en el Levi's Stadium. El próximo encuentro que tiene en su agenda de amistosos el Barcelona es el miércoles 26 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra el Arsenal.



Posteriormente, según el calendario previsto, los azulgranas viajarán a Dallas para enfrentarse al Real Madrid en un clásico que se disputará el sábado 29 en el AT&T Stadium y cerrarán su gira por EE.UU. con un último amistoso en el Allegiant Stadium de Las Vegas el 1 de agosto contra el Milan.



EFE