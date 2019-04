Así ha evolucionado la salud del ‘Rey’ Pelé en los últimos años

La más reciente fue este miércoles, cuando Pelé fue internado en París por una crisis de tetania, que se da por espasmos en la musculatura de las extremidades y que producen contracciones dolorosas. Según fuentes médicas esto se origina por la disminución del calcio en la sangre.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha aparecido en público visiblemente desmejorado en los últimos años, algunas de las cuales incluso en silla de ruedas o con un andador. Como consecuencia de su débil salud, no pudo encender el pebetero olímpico en los Juegos de Rio-2016.



El mundo del fútbol ya contuvo la respiración en noviembre de 2014, cuando el brasileño fue internado en cuidados intensivos en un hospital tras una infección urinaria grave, que le obligó a someterse a diálisis.



Aquí recordamos otros hechos recientes en los el ex futbolista ha requerido atención médica.

Enero del 2018



Pelé se desmayó por cansancio y se vio obligado a cancelar un viaje largamente planificado a Londres donde tenía prevista una reunión con la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA, por sus siglas en inglés). Tras desplomarse, Pelé fue llevado a un hospital en Brasil, donde fue sometido a una serie de exámenes que indicaron que sufría agotamiento.



Días antes, el exfutbolista había asistido en silla de ruedas al sorteo para la Copa del Mundo Rusia 2018, en Moscú.

Noviembre de 2016



Pelé fue ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo por un supuesto problema en la espalda que no revistió complicaciones. En ese mismo hospital Pelé fue sido operado de diversas cirugías.

Mayo de 2015

Pelé regresó al Hospital Albert Einstein para una resección transuretral de la próstata con el objetivo de limpiar la uretra. Dicho procedimiento implicó la remoción de una parte interna de la próstata para tratar un crecimiento benigno del órgano.

Noviembre de 2014



El brasileño fue operado en Sao Paulo para la eliminación de cálculos renales.

Noviembre de 2012

El astro del fútbol brasileño fue operado de la cadera: los médicos debieron colocarle una prótesis a causa del desgaste producido por su actividad física.