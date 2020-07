¡Qué lujo! El jugador que conoce los secretos de Maradona y Messi

Mayo de 2011. Suena el celular de Lucas Licht. El futbolista observa la pantalla y frunce el ceño. La llamada proviene de un número desconocido y llamativamente largo. Vacila unos segundos y piensa en no atender, pero se arrepiente y contesta. Del otro lado, un poco en inglés y otro poco en español forzado, le consultan cuál es la clave para frenar a Lionel Messi. El 'Bochi' se queda callado. No sabe si se trata de una broma o de una consulta seria. Siente pudor y se produce un silencio incómodo. El hombre desconocido insiste con la pregunta.

Febrero de 2020. Licht, que sabe que en el partido de mañana será suplente, recibe un guiño de Diego Maradona. Gesto cómplice de su entrenador, que el jugador detecta y decide no responder. Es más: se pone serio y mira para otro lado. El técnico cree que el 'Bochi' no lo vio y repite la acción. El futbolista, otra vez, se hace el desentendido. ¿Está enojado por quedarse afuera del equipo? No, para nada. Están jugando al truco, son pareja y el DT atesora el ancho de basto. Unos instantes después, ganan el "vale cuatro" y chocan sus manos.



Licht tiene 39 años y 19 de carrera profesional. Integró importantes planteles de Gimnasia, entre ellos el del ascenso de 2013. Jugó en un club grande: Racing. Fue parte de un Getafe de España histórico. La principal particularidad de su recorrido, sin embargo, es que pudo condimentarlo con los dos ingredientes más sabrosos del fútbol argentino: Messi y Maradona.



-¿Qué le contestaste al periodista que te preguntó cómo se hace para marcar a Messi?



-Eso pasó antes de la final de la Champions de 2011, entre Barcelona y el United. El llamado fue de un periodista inglés, que quería hacer una nota explicando cómo tenía que hacer el Manchester para frenar a Messi. Me contactó porque me tocó marcarlo varias veces y me fue bastante bien. Incluso una vez [NdeR: noviembre de 2007] ganamos 2-0 y me eligieron como figura; debe haber sido el mejor partido de mi carrera. Al periodista le expliqué que contenerlo dependió de diferentes tareas que tuvo que hacer el equipo. Le dije que intenté tomarlo de cerca y no dejarle espacios para que no me desbordara, pero le aclaré que los movimientos de mis compañeros fueron fundamentales. Nunca lo tomé como un desafío personal: primero porque no era así, y segundo porque no me convenía.



-Jugaste contra él, lo sufriste. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Messi?



-Me sorprendió muchísimo cómo puede ser tan preciso a toda velocidad. Observarlo de cerca es impactante y quizás por eso lo admiro tanto: pude confirmar lo que todos ven por videos. Es uno de los mejores jugadores de la historia y antes de esos encuentros se me cruzaban un montón de cosas por la cabeza. Es uno de los pocos futbolistas que te puede dejar en ridículo con un solo movimiento. Y lo asombroso es que esa maniobra que para él es simple, para los humanos es imposible.



-Y ahora, Maradona. ¿Cómo fue que llegaron a entablar una relación tan cercana?



-Se dio enseguida y conseguimos un lindo vínculo. Todo comenzó con un abrazo que nos dimos el día de su presentación y hoy, a pesar de que no nos vemos, hablamos bastante: me llamó para mi cumpleaños y siempre me pregunta por la familia. Cuando concentrábamos compartíamos mate, jugábamos a las cartas y charlábamos. Soy de preguntarle mucho y me encanta escuchar sus historias. Creí que Diego era inalcanzable, pero me di cuenta de que es un tipo común. Conocerlo me hizo tenerle más admiración de la que ya le tenía. Cuando él llegó estábamos con el temor de qué decir o qué hacer, pero él nos pidió que fuéramos como siempre porque quería ser uno más.



-¿Y cómo es como técnico?



-A Diego lo critican como técnico y tiene algo que no le vi a ningún otro DT: cuando pone el ojo en un futbolista, no se equivoca. Detecta los momentos de cada jugador y eso, a un nivel tan parejo, no es para nada fácil. Lo hizo más de una vez: de golpe ponía a uno que no venía jugando y respondía. Algunos le reprochan que no asiste a todos los entrenamientos y es algo que nosotros supimos desde el primer día. Nos sirve tenerlo y cuando él no está, contamos con el 'Gallego' Méndez, que también es muy importante. Se complementan bárbaro.



-Disfrutaste de cerca a los dos máximos símbolos del fútbol nacional. ¿Cómo lo tomás?



-En el momento se vive con felicidad, pero la dimensión real pasa desapercibida. Cuando transcurre el tiempo te das cuenta que no son cosas normales y que no le pasan a todo el mundo. Pude vivir un montón de experiencias excelentes y eso hace que esté contento con la carrera que hice. No me puedo quejar: a Messi lo enfrenté en varias ocasiones, pude charlar con él y hasta cambiamos camisetas; y con Maradona comparto el plantel.



