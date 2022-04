Insólito cambio de realidades: Iniesta a no descender en Japón

Sin duda alguna, no hay ningún jugador que quiera pelear el descenso en una liga, y más cuando no es una zona habitual para Andrés Iniesta. El de Fuentealbilla vive su momento más complicado desde que es profesional. Con el FC Barcelona nunca estuvo en el fondo de la tabla, y nunca lo persiguió ese lugar al que ningún club quiere llegar a tocar. Ahora en Japón, es todo lo contrario. El español lidera un barco que no levanta cabeza y se encuentra en una peligrosa zona.

Vissel Kobe culminó la temporada pasada en la tercera posición de la tabla en la liga japonesa. Iniesta y su equipo lograron clasificar por segunda ocasión a la AFC Champions League. Sin embargo, la realidad es una completamente distinta en la actual, en donde se encuentran en la decimoséptima plaza con solo 4 puntos en diez jornadas disputadas.

La liga japonesa se compone de 18 clubes, el decimoséptimo y el decimoctavo descienden directamente, mientras que el decimosexto juega las eliminatorias del descenso. En apenas diez jornadas disputadas, la emergencia es grande, pues ya se han ido dos directores técnicos de la escuadra liderada por Andrés Iniesta, y en el debut del vasco, Miguel Ángel Lotina fue una derrota ante el Cerezo Osaka.

Atsuhiro Miura fue el estratega más destacado llevando al Vissel Kobe a semifinales de la Champions Asiática en 2020. Sin embargo, los malos resultados posteriores les dieron paso a Lluís Planagumá, y finalmente, el actual director técnico, Miguel Ángel Lotina.

Andrés Iniesta se refirió a la caída ante el Cerezo Osaka, ‘tenemos que cambiar la mentalidad y usar la Champions para cambiar la tendencia. Trabajaremos juntos para conseguirlo’. Para Iniesta es un momento insólito, pues nunca ha peleado por mantener a sus equipos en la máxima categoría, y menos con instituciones que son favoritas en sus ligas.

El Vissel Kobe se prepara para pasar la página liguera enfrentando al Kitchee de Hong Kong y al Chiangrai United de Tailandia por la Liga de Campeones Asiática. Iniesta espera que el mal momento sea pasajero y luchar por conseguir la Champions.

Iniesta con el Vissel Kobe ha conseguido una Copa del Emperador en 2019, la Supercopa en 2020 y semifinales de la Liga de Campeones Asiática. Tras títulos, luchará por no descender.

Su compatriota y compañero de equipo, Bojan dijo para AS, ‘tiene 37 años y se cuida más que un jugador de 18. Invierte en su salud, en su preparación física diaria, y a nivel mental es impresionante. Está aquí en Japón después de haber ganado Champions o un Mundial y cuando juega un amistoso de pretemporada y marca lo celebra. Le tienes que admirar constantemente’. Sin duda alguna, su trayectoria no es para pelear un descenso y con su profesionalismo, seguro saldrá de esa peligrosa zona.