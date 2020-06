Alex Meret se plantearía abandonar Napoli: David Ospina sería la razón

David Ospina cumple con una de sus mejores temporadas en Europa. El arquero de la Selección Colombia es el preferido con Gennaro Gattuso para defender la portería del Napoli, pues a pesar de tener como competencia a la promesa de la portería italiana, Alex Mertet, el colombiano le ha ganado la titular al joven arquero en una sana disputa.

Con Ospina gozando de minutos y con buena participación, Alex Meret estaría dispuesto a escuchar ofertas. Según informó Ciro Venerado, periodista de la RAI, el arquero quiere continuidad y con Ospina en Napoli no lo obtendrá, por lo que no descarta un posible cambio de club: "Meret esperará saber qué pasará en la próxima temporada con David Ospina y ahí mirará. Si llega una oferta la escucharán, pero por el momento no hay nada", señaló Venerado en CalcioNapoli24 TV.

Así las cosas, el futuro de Alex Meret en Napoli depende exclusivamente de la continuidad del guardameta colombiano en el club, quien hasta el momento se encuentra a gusto y con dos años más de contrato.

Desde la llegada de Gattuso a Napoli, David Ospina ha sido el encargado de defender el arco celeste. Con sus buenas presentaciones, el colombiano se ha ganado la confianza del estratega italiano, y seguramente, después de recibir descanso en el partido contra SPAL, el arquero de la tricolor volverá a la alineación titular para el encuentro frente a Atalanta.