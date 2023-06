No quiere un caso China: Ceferín se refirió sobre fichajes de Arabia

Arabia Saudita ha invertido mucho dinero en jugadores en los últimos meses. El primer fichaje estelar fue Cristiano Ronaldo, y ahora, se han sumado futbolistas como Karim Benzema, N'golo Kanté, entre otros.



Las ofertas de Arabia son prácticamente irrechazables para los deportistas, pues se les ofrecen cantidades descomunales de dinero. Sin embargo, la llegada de estrellas no significa que la liga mejore y hay antecedentes como el de China, liga a la que llegaron Carlos Tévez, Hulk, Óscar, entre otros, pero nunca trascendió.



Ahora, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se pronunció respecto a estos movimientos en una entrevista con NOS.

“Creo que Arabia Saudita está cometiendo un error. Deberían invertir en academias, entrenadores y educar a sus jugadores. Ir de compras no mejorará su fútbol. China cometió el mismo error. No todo se trata de dinero. Los jugadores quieren ganar las mejores competiciones. Y estas están en Europa. Dime un jugador que sea top, de edad top y que comience su carrera y se haya ido a jugar a Arabia Saudí. A estos jugadores no los perdemos. Todavía juegan al fútbol. Al final de su carrera, algunos jugadores ven Arabia para ganar algo de dinero”, dijo el presidente de UEFA.

"No queremos que dos o tres clubes que tienen recursos ilimitados lleguen a un presupuesto de 5.000 o 10.000 millones de euros. Entonces nuestros torneos ya no serán interesantes. Prácticamente todos los clubes, todos con los que hablé, están de acuerdo con eso”, afirmó Ceferin. Aunque el presidente de UEFA todavía no dio plazos: “Estamos lejos de cualquier decisión, solo estamos discutiendo sobre ello”, agregó el dirigente.

Además de los ya mencionados, muchos jugadores están en carpeta del fútbol Árabe. En días pasados se conocieron ofertas por Toni Kross, Luka Modric, Sergio Busquets, Jordi Alba, incluso, por Lionel Messi antes de su partida a la MLS.