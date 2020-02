Mordaz dardo de Aida Merlano a Alejandro Char que involucró al Junior

Aida Merlano, exsenadora, se lleva toda la atención del país luego de ser capturada en Venezuela y hablar sobre supuestas corrupciones y problemas legales que han tenido personajes de nombre en el país. Uno de ellos, según ella, es Alejandro Char y su familia, que manejan a Junior de Barranquilla.



Los hinchas del club tiburón empezaron felices el torneo por la importante 'inyección' económica que tuvo el equipo, pues hizo esfuerzos de mantener nómina y trajo a Miguel Borja, Sherman Cárdenas, Didier Moreno, entre otros.

Sin embargo, Merlano habló con 'Semana' y dejó una fuerte crítica hacia Alejandro Char y su manejo con el Junior de Barranquilla, así como algunos hinchas y lo que significa la familia para el país.

"Alejandro, eres un gran impostor de cariño, pero a mí no lograste engañarme nunca. Te quieres creer el dueño de la región, te quieres apoderar hasta de las consciencias de las personas y ahora quieres apoderarte del país. ¿Con qué intención vas a seguir engañándolos y crees que el país va a ser hincha del Junior? Porque así engañaste a Barranquilla, pero al resto del país no. Al país lo tienes que engañar con razones de peso, con argumentos más poderosos, de los que tiene hoy. Y no es gritar un gol del Junior, precisamente", dijo la exsenadora.