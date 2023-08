Fin de semana con puro fútbol: la agenda de los mejores partidos

El fútbol a nivel de clubes y selecciones tendrá un fin de semana lleno de emociones. Se empieza a definir el Mundial Femenino, como plato principal en el entorno deportivo, con los duelos de los octavos de final.



Además, inicia oficialmente el fútbol en Inglaterra, con la disputa de la Community Shield en Wembley. A la expectativa en Brasil, con el posible debut de James Rodríguez con Sao Paulo y lo que será el desarrollo de la Leagues Cup. Esta es la agenga de partidos, para este fin de semana.



Viernes 4 de agosto

Liga BetPlay



Huila vs Alianza Petrlolera

Águilas Doradas vs Once Caldas



Leagues Cup



Chicago Fire vs América

Columbus Crwe vs Minnesota United

Cincinnati vs Nashville

Toluca vs Sporting Kansas

Monterrey vs Portland Timbers

Tigres UANL vs Vancoucer Whitecaps



Sábado 5 de agosto

Liga BetPlay



Unión Magdalena vs Junior

Pereira vs Boyacá Chicó

Medellín vs Envigado



Amistoso



Bayer Leverkusen vs West Ham

Eintracht Frankfurt vs Nottingham Forrest

Crystal Palace vs Lyon



Mundial Femenino



Suiza vs España

Japón vs Noruega

Países Bajos vs Sudáfrica



Brasileirao



Santos vs Paranaense

Goiás vs Fortaleza

Internacional vs Corinthians

Fluminense vs Palmeiras



Domingo 6 de agosto

Liga BetPlay



Equidad vs América

Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs Santa Fe



FA Community Shield



Arsenal vs Manchester City

Mundial Femenino

Suecia vs Estados Unidos



Brasileirao



Sao Paulo vs Atlético Mineiro

Vasco da Gama vs Gremio

Bajía vs América MG

Cruzeiro vs Botafog

Coritiba vs RB Bragantino

Cuiabá vs Flamengo