Las reglas más importantes para entender cómo jugar fútbol

El fútbol es un deporte práctico y sencillo de entender. Una actividad que tan sólo requiere de 17 reglas para llenar de emoción y entretener durante 90 minutos a millones de aficionados. Con más de 150 años de creación, son pocos los cambios que ha sufrido y ha tratado de mantener su esencia con el pasar de los tiempos. Pero como muchos otros deportes, también ha tenido que acomodarse al desarrollo tecnológico en busca de la honestidad y limpieza en cada uno de sus partidos.

Conoce las reglas de juego avaladas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado Fifa:



1. El terreno de juego



Es la zona en donde se llevan a cabo los partidos y debe ser de forma rectangular, dividida en dos mitades iguales, además deberá estar marcado con la delimitación exigida en el reglamento. Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, de acuerdo con el reglamento de la competición.



Algunas características que debe tener el terreno de juego:



La longitud de la línea de banda deberá tener un mínimo de 90 metros y máximo de 120 metros.



La línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta, que tendrá un máximo de 90 metros y un mínimo de 45 metros.



Dentro de las delimitaciones exigidas en la composición del terreno de juego, debe haber un área de meta, que contiene dos líneas perpendiculares a la línea de meta. Estas se ubican a 16,5 metros de la parte interior de cada poste, en esa área se ubica el punto penal.



Dentro la cancha se ubican las metas, es el nombre oficial que la Fifa le da a las porterías. Son un par de postes colocados entre sí a una distancia de 7,32 metros y tienen una altura de 2,44 metros.



2. El balón



Es el implemento esencial para la práctica del fútbol, sin su presencia, no sería posible jugarlo.



Sus características y medidas:



Debe ser esférico.



Se recomienda el uso de un material adecuado como el cuero o el sintético, pero debe tener el aval de la Fifa.



De contar con una circunferencia no superior a 70 cm. y no inferior a 68 cm.



Su peso no debe ser superior a 450 gramos y tampoco inferior a 410 gramos.



Debe tener una presión equivalente a 0,6–1,1 atmósferas al nivel del mar.



3. El número de jugadores



Antes del comienzo de un partido, los dos equipos deben contar con un máximo de once jugadores cada uno, dentro de este grupo, es obligatoria la presencia de un guardameta.



El número mínimo de jugadores que pueden presentarse antes de un partido es de siete, menos de esta cifra, el árbitro dará como ganador al conjunto que tenga más integrantes.



Para los partidos oficiales de selecciones nacionales, se permite un máximo de seis suplentes y un límite de tres cambios.



En el caso de las ligas locales, pueden ser flexibles en cuanto al número de suplentes, y sólo en juegos amistosos puede haber más cambios.



Un jugador sustituido no podrá volver a ingresar y cualquier jugador puede tomar la posición del portero, pero debe avisarse con anterioridad al árbitro.



4. El equipamiento de los jugadores



El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes piezas:



Una camiseta que debe llevar un color diferente al del rival y que sea fácilmente de distinguir.



Pantalones cortos que lleguen unos centímetros antes que la rodilla del jugador, también debe llevar un color diferente al del equipo rival



Medias que deben cubrir las piernas del jugador y no deben ser más altas que la ubicación de la rodilla, también deben ser de color diferente a la del rival.



Canilleras o espinilleras que deberán ser de caucho, plástico o de un material similar apropiado para ofrecer una protección adecuada, y tendrán que ser cubiertas por las medias.



Calzado: deben ser guayos aprobados por los reglamentos del deporte, su diseño y color lo puede escoger el jugador, pero tendrán que pasar por la previa revisión del árbitro.



Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del árbitro y los árbitros asistentes. Los guardametas también están obligados a utilizar un color diferente.



5. El árbitro



Es la persona encargada de impartir justicia en el juego y de velar por el apropiado cumplimiento de las reglas. Sus decisiones son definitivas y si comete un error, puede ser avisado por sus asistentes o apoyarse en las recomendaciones que tomen los jueces de línea o quienes se encuentran en el VAR.



Dentro de las principales decisiones está avalar los goles, marcar las faltas y sancionar las más severas con amonestaciones o expulsiones, para tal efecto, utiliza tarjetas amarillas o rojas, respectivamente.



Tiene la potestad de expulsar algún integrante dentro del partido. Dicha decisión está determinada por la doble amonestación con tarjetas amarillas, que ameritan sacar la tarjeta roja, para señalar que un jugador fue expulsado directamente con el inmediato uso de la tarjeta roja.



6. Los árbitros asistentes



Para la realización de un partido se deben designar a dos árbitros asistentes que tendrán la tarea de indicar si el balón salió del terreno de juego, los tiros de esquina, los fuera de lugar, avisar de los cambios, informar sobre las infracciones que no vea el árbitro, duración del partido, el gol marcado y los saques de meta.



7. La duración del partido



El partido tiene una duración de dos tiempos iguales de 45 minutos cada uno, pero si el juego requiere un tiempo superior, este deberá ser estipulado por el árbitro para recuperar los minutos que falts, lesiones, sustituciones o algún agente externo haya podido afectar su normal desarrollo. Entre cada tiempo habrá un descanso que no deberá exceder de 15 minutos.



8. El inicio y la reanudación del juego



Son varios los momentos que el juego requiere de la reanudación, aparte del comienzo oficial, que es decretado por el árbitro central, hay varias situaciones que obligan a esta condición:



Al comienzo del partido.



Tras haber marcado un gol.



Al comienzo del segundo tiempo del partido.



Al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso.



Luego de un problema climático, de seguridad o por agentes externos al encuentro que obligan su detención.



Tras una falta o lesión de uno de sus jugadores.



En caso de que el árbitro interrumpa el partido por un motivo que no se indique en el reglamento oficial, debe dejar caer el balón a tierra para reiniciar el encuentro.



Antes del inicio del partido se lanzará una moneda al aire y el equipo favorecido decidirá si escoge el lado de la cancha o sacar desde la zona central.



9. El balón en juego o fuera de juego



Aunque parece lógica, el balón está en juego mientras se mantenga en movimiento por parte de los jugadores y esté ubicada dentro de la cancha. Si golpea en uno de los postes de los arcos o el en banderín, el juego no se detendrá.



Si el esférico cruza por completo una línea de banda o de meta, y si el partido es interrumpido por el árbitro, ahí se debe detener la acción del partido.



10. El gol marcado



Se habrá marcado un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta de los pórticos o arcos.



El equipo que marque mayor número de goles será el ganador, si anotan los mismos o no anotan, el juego termina empatado.



En caso de que sea necesario definir un vencedor cuando hay igualdad paridad en el tiempo reglamentario o para definir una serie de ida y vuelta igualada en cifras, sólo se permiten tres procedimientos: regla de goles marcados como visitante, tiempo suplementario o tiros de penal.



11. El fuera de juego



Esta es una de las reglas que tiene mayor dificultad en el desarrollo del juego, ya que son varias las acciones que puede tener el árbitro para decretar el fuera de juego. Lo básico es que se recae en dicha posición si el jugador se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Vale aclarar, que si esta posición lo encuentra en su mitad de campo, ahí no presenta la condición de adelantamiento ilegal.



Algunos casos para señalar el fuera de juego:



Infracción: Un jugador en posición de fuera de juego será sancionado solamente si en el momento en que toca el balón o es jugado por uno de sus compañeros.



No es infracción: Si el jugador recibe el balón directamente de un saque de meta o un saque de banda o un saque de esquina.



Sanciones: Por cualquier infracción de fuera de juego, el árbitro deberá otorgar un tiro libre indirecto al equipo adversario y el juego se retomará desde la zona en donde el jugador cayó en fuera de juego.



Decisiones reglamentarias:



Cuando cualquier parte del cuerpo, puede ser la cabeza o los pies del jugador, se encuentra más cercana a la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Los brazos no se incluyen en esta decisión.



Las definiciones de los elementos que determinan estar involucrado en el juego activo son:



Jugar o tocar el balón que ha sido pasado o tocado por un compañero y se ha sacado ventaja de esta posición para acercarse al arco rival.



Cuando un jugador está obstruyendo el campo visual del portero rival, o haciendo un gesto o movimiento que engañe o distraiga al adversario.



Ganando ventaja cuando un balón que rebota en un poste después de haber estado en una posición de fuera de juego, o jugar un balón que rebota en un adversario después de haber estado en una posición de fuera de juego.



12. Faltas e incorrecciones



Las faltas fuera del área se sancionan con tiro libre y las que son dentro del área con un tiro penal.



Hay infracciones que se sancionan con tiro indirecto, entre ellos se destaca el juego peligroso, obstaculizar el avance de un adversario o cuando el portero tarda más de seis segundos en despejar el balón.



De acuerdo a la gravedad de la infracción, el árbitro podrá decidir si sólo se marca la falta, si saca tarjeta amarilla para amonestar o roja para expulsar al jugador.



13. Tiros libres



Los tiros libres se dividen en directos e indirectos:



Es directo cuando se necesita de un solo contacto y se puede meter gol, o en caso, de que sea en propia meta se marcará tiro de esquina; y tiro libre



Es indirecto cuando se deben hacer dos toques antes de que el balón cruce la meta, si sólo hay un toque, se comente infracción y se concederá saque de meta.



En el caso de una infracción en contra que requiere un tiro libre, el equipo afectado tiene derecho a colocar una barrera de jugadores, para resguardar al portero y complicar el panorama para el cobrador, pero dicha barrera deberá estar a una distancia de 9,15 metros.



14. El tiro penal Se concederá un tiro penal cuando el equipo comente una falta o infracción a su rival dentro del área.



El balón se coloca en el punto penal, que está a 11 metros de la línea de meta y es un mano a mano entre el ejecutor y el guardameta a un solo disparo.



Los demás jugadores permanecerán fuera del área a por lo menos 9.15 metros de distancia del punto penal.



15. El saque de banda



Es una forma de reanudar el juego y se concede a los adversarios del último jugador que tocó el balón antes de atravesar la línea de banda por tierra o por aire.



No se podrá anotar un gol directamente desde un saque de banda.



Se hace con las manos, el balón se lanza desde atrás por encima de la cabeza, con ambos pies bien colocados sobre la línea desde el sitio donde salió del terreno de juego.



16. El saque de meta



Es otra de las formas de reanudar el juego, cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, después de haber tocado por último a un jugador del equipo atacante.



Se podrá anotar un gol directamente desde un saque de meta. 17. El saque de esquina



Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya atravesado la línea de meta, después de haber tocado por último a un jugador del equipo defensor.



Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina y es denominado popularmente como un ‘gol olímpico’.



Las últimas modificaciones en el reglamento del fútbol:



Si algún jugador llega a tocar el balón con la mano dentro del área, ya no entrará en discusión o en criterio del árbitro determinar si hay intención o no. Toda mano dentro del área será decretada como pena máxima, cambio que dificulta las capacidades técnicas de los defensores a la hora de marcar.



A la hora de la sustitución de un jugador, el futbolista puede salir desde cualquier zona del campo, todo esto para agilizar las acciones del partido.



No habrá segunda jugado cuando se ejecuta un penal. Si el balón es tapado por el portero o rebota en uno de los palos, el árbitro tiene la potestad de parar la acción y reanudar el partido desde el saque de meta.



Los jugadores tendrán la posibilidad de salir jugando dentro de su área de 16, 50 metros. Anteriormente, todos debían despejar esta zona para poder reanudar el juego desde el saque de meta.



Si dentro de las acciones del partido, el balón golpea al árbitro, se deberá detener y el juez deberá hacer un pique desde el mismo lugar en donde ocurrió dicho acción.