James, el fútbol que se va, ya no regresa

Debemos aceptarlo, el Madrid no necesita a James Rodríguez para ganar. Por lo menos por ahora y en estos partidos ante equipos objetivamente inferiores. Mientras escribo la columna “Los Blancos” preparan el partido ante Valencia con la presión de tener que vencer para no perder la pista del líder Barcelona. La competencia es muy alta para el colombiano, jugadores de primerísima calidad, que ya han ganado varias Champions y que actúan en sus puestos naturales.





Sin embargo, sigo creyendo que la principal competencia de James no son los compañeros, es el estilo de juego de Zidane, el famoso 4 – 3 – 3 tan discutido por nosotros en nuestra Selección. Con ese dibujo, con algunas pequeñas modificaciones, ‘Zizou’ ganó 3 Champions. Era sencillo entender la forma de parar y mover al equipo, arriba la famosa BBC, 4 defensores y tres volantes. En ese esquema James no juega cómodo. No le valoran su perfil, volante ofensivo, media punta, enganche, diez, y con ese estilo de jugador no se identifica plenamente Zidane y si seguimos el análisis, tampoco Queiroz.



En el encuentro anterior el Madrid liquidó el partido en pocos minutos, fueron tres disparos y tres goles, pero en el segundo tiempo perdió la potencia y el dominio del partido. Pese a esa condición Zidane no varió, sino que sacó jugadores y los reemplazó por piezas con las mismas características. Nunca pensó, no digo sólo en James, en elementos que manejaran la pelota, como por ejemplo Isco, para intentar apoderarse del ritmo, del balón, bajar la presión contraria y asegurar el triunfo. El Eibar llegó, inquietó, pero no tuvo la calidad para igualar el juego.



Puede ser que nos sorprenda y ante el Valencia mande de titular a James, pero sería realmente un hecho inesperado. O incluso me llamaría la atención que utilizara a Isco y cambiara el estilo, de extremos, un nueve que se ocupara del frente de ataque, dos interiores, y una cabeza de área que por ahora le rinde con dos triunfos desde que reinició La Liga.



No sé si Zidane tiene algo personal en contra de James, pero de lo que sí estoy seguro es que el estilo del entrenador no encaja con las características del colombiano, ni siquiera en el plan B, porque hay que decirlo, Zidane desde que es técnico ha necesitado muy pocas veces del plan diferente al inicial.



¿Qué debe hacer James? Esperar una oportunidad, romperla así sea en 5 minutos, pensar, correr, meter y demostrar que está sano y… escapar de la ‘Casa Blanca’. Luego buscar un entrenador que lo pida, que lo acepte, que le hable claro y que le diga que puede luchar por un lugar. James demostró que cuando fue apoyado logró adaptarse a otras posiciones y funciones en el campo.



Con Queiroz juega por el respeto que se le debe a James en la Selección Colombia y porque siente el apoyo de la gente y compañeros, pero ubicado por derecha como extremo, intentando armar desde la banda no es lo ideal para el entrenador y tapoco para el jugador.



Por ahora Colombia no es la prioridad, lo fundamental es conseguir un nuevo proyecto en un Club donde pueda volver a sonreir.



Cada vez queda menos tiempo, los partidos y las temporadas pasan, y jugar en el primer mundo del fútbol es algo que se debe aprovechar cada segundo. Un millón menos un millón más, una ciudad más linda que otra, un vestuario más latino, deben ser cosas importantes, pero lo principal es desarrollar el talento, es jugar.



James debe tener en cuenta que el tiempo y su paso le robará la energía, la fuerza para actuar al más alto nivel y en unas temporadas ya deberá pensar en acabar su etapa como jugador y no hay marcha atrás. Adaptando la canción y cambiando la palabra tiempo, el diez debe recordar que el fútbol que se va ya no regresa.