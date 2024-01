Reza la leyenda: "Quien consiga sacar la espada de este yunque, será el rey”. Corre un rumor en el viejo reino. Susurran los árboles -y las redes sociales- que ha llegado quien es digno de desempolvarla y volverla a empuñar.

El periodo de transferencias de jugadores en Colombia ha sido sacudido esta semana por la negociación entre América de Cali y uno de los futbolistas sudamericanos más importantes del siglo en curso. De concretarse, la contratación de Arturo Vidal significaría el movimiento más sonoro en un buen tiempo para el Fútbol Profesional Colombiano (cada vez más formador y vendedor, y poco acostumbrado a fichar jugadores extranjeros con trayectorias y vitrinas tan anchas). La de Vidal, por ejemplo, sostiene 25 títulos (dos Copas América, entre ellos) y el honor de haber defendido las camisetas de Juventus, Bayern Munich, Barcelona y Flamengo.

Sin embargo, ¿es este Arturo el único digno de sacar la espada y alzarse como el rey de las contrataciones en la historia de nuestro fútbol? Hay una fila de nobles con muchos soles que no están tan de acuerdo con eso. El primero se presenta como Manuel Francisco Dos Santos, un tal ‘Garrincha’. Cuando desembarcó en Colombia para jugar con Junior de Barranquilla, ya había sido dos veces campeón del mundo, y además Bota de Oro en la edición de 1962. Para la revista Four Four Two, el decimoquinto mejor jugador de toda la historia en el mundo.

Está también Alfredo Di Stéfano, casilla 12 en esa lista, y quien llegó a Millonarios tras haber brillado en River Plate y justo antes de dar el paso a Real Madrid para sentarse definitivamente en el olimpo del fútbol mundial. A su lado, José Manuel ‘Charro’ Moreno, el quinto mejor futbolista sudamericano del Siglo XX para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, otro ídolo de River Plate, quien cerró su carrera en Independiente Medellín tras haber sido figura en la Selección Argentina con la que consiguió dos títulos de Copa América. Se asoman, entre otros, Dida (también campeón del mundo con Brasil), Gareca, Falcioni, Cueto, Carrizo, Goycoechea y Sekularac.

Eso sí, en las condiciones actuales de nuestra empobrecida liga, la llegada de un futbolista con tantas millas en sus hombros, es una buena noticia. Aunque algunos en el reino estén rasgándose las vestiduras y reclamando que la que viene no es la versión prime y que ya no es el mismo que alguna vez captó la atención de grandes equipos del mundo. ¿Y que esperaban? ¿Qué el fútbol colombiano compitiera con clubes que pagan en euros para traerlo antes? ¿O que los futbolistas en el mejor momento de sus carreras dejaran de percibir cantidades imposibles para el FPC por venir a una exótica aventura en Sudamérica? Ojalá América lo logre y más equipos de nuestro país se animen a intentar misiones similares. Porque así la espada y el trono de la historia no sean para este rey, sí hay un espacio en la mesa redonda de nuestro Camelot para él.