Las 'armas' de Colombia para el partido contra Ucrania en el Mundial

La Selección Colombia se juega la clasificación a la semifinal del Mundial de Polonia contra Ucrania. El combinado europeo tiene varias debilidades y puntos clave que la Tricolor debe saber explotar durante el partido para lograr un buen resultado.

Con un saldo de tres partidos ganados y uno empatado, la selección ucraniana es el segundo rival europeo de Colombia en el Mundial de Polonia. Este equipo no tiene grandes figruas, sin embargo, es un equipo que tiene grandes fortalezas, pero también tiene debilidades notables en su modo de juego.



Cabe resaltar que Ucrania parte con una baja clave, su arquero y más grande jugador no estará en el partido, debido a que Andriy Lunin se unió a la selección de mayores de su país y abandonó la concentración a pedido expreso de Andriy Shevchenko.



El primer punto a explotar es el arranque del arquero Vladyslav Kucheruk, portero que no ha jugado ningún partido profesional y la ausencia de minutos en esta posición es un punto que define gran parte del rendimiento. Por este motivo, Colombia debe probar al guardameta con tiros de media distancia y pelotas complicadas de costado.



El estilo de juego de Ucrania se basa en un ataque rápido por las bandas y el poderío en la pelota quieta. La talla de los ucranianos es considerable, por lo tanto habrá que tomar precauciones.



Al ser un equipo que ataca bien, la defensa tiene varios huecos y puntos claves para atacar. Los defensores centrales no son muy veloces y en el momento que se enfrentan en espacio abierto por lo general tienen problemas. Jugar a la espalda de los laterales es clave, debido a que las proyecciones en ataque de estos jugadores son buenas, pero en defensa sufren complicaciones.



En la mitad de la cancha se puede utilizar un jugador que se meta entre los defensas y los volantes, ya que en ocasiones del partido el jugador responsable del mediocampo suele desorganizarse y dejar bastantes espacios en esta zona.



Por último, el juego asociativo va a ser vital en la generación de chances de gol, Ucrania no ha tenido rivales con una capacidad técnica alta para que se mueva el balón de un lado al otro y generar las ocasiones de peligro de cara al arco.